Cách giảm mệt mỏi do viêm gan C

Người bệnh viêm gan C nên thường xuyên vận động, thư giãn, chia nhiều bữa ăn trong ngày, giúp tăng năng lượng và giảm mệt mỏi.

Viêm gan C là bệnh nhiễm trùng do HCV gây ra. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, có thể âm thầm gây mệt mỏi, vàng da, dễ bầm tím và chảy máu. Nếu bệnh không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng có thể lan rộng gây tổn thương gan, virus làm gan sưng lên. Viêm gan C tiến triển mạn tính làm tăng nguy cơ xơ gan, sẹo gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Viêm gan C cũng có thể gây ra các vấn đề về máu như cơ thể không sản xuất đủ tế bào bạch cầu (có chức năng chống nhiễm trùng) hoặc tiểu cầu (có chức năng giúp đông máu). Virus này khiến các tế bào trong cơ thể khó hấp thụ đường từ thực phẩm, lâu dần dẫn đến kháng insulin, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một số mẹo dưới đây có giảm triệu chứng mệt mỏi do viêm gan C.

Nghỉ ngơi phù hợp: Có những ngày người bệnh cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có khi bình thường. Do đó, hãy lắng nghe cơ thể và có những điều chỉnh phù hợp. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ nhiều hơn vào những ngày mệt mỏi và làm việc, hoạt động vui chơi khi cảm thấy khỏe.

Không uống rượu: Rượu khiến gan làm việc nhiều hơn bình thường để giải độc, làm tăng áp lực lên gan, dẫn đến mệt mỏi kéo dài. Người bệnh viêm gan C nên tránh rượu bia và đồ uống có cồn, thay vào đó nên uống nước lọc, nước ép trái cây nguyên chất để hỗ trợ sức khỏe gan, tăng cường năng lượng.

Chia nhỏ bữa ăn: Thay vì ăn sáng, trưa và tối thịnh soạn, bạn nên ăn ngày 5 bữa và chia nhỏ từng bữa. Chế độ ăn này cung cấp năng lượng đều đặn cho cơ thể và não bộ. Nên đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau củ, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế thực chiên rán và chế biến sẵn vì dễ làm tăng đường huyết, ảnh hưởng đến mức năng lượng. Bạn cũng nên cắt giảm thực phẩm chứa chất béo, muối và đường.

Tập thể dục đều đặn: Vận động kích thích cơ thể tiết "hormone hạnh phúc" dopamine, hỗ trợ cải thiện tâm trạng, tăng cường năng lượng. Nên bắt đầu buổi sáng bằng 10-20 phút đi bộ và tăng dần lên 30 phút hoạt động vừa phải vào hầu hết buổi sáng trong tuần. Nếu không thể tập thể dục vào buổi sáng, bạn đi lại nhiều hơn trong ngày và đảm bảo vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tập thể dục có thể giúp người bệnh cảm thấy khỏe hơn, giảm trầm cảm do một số loại thuốc điều trị viêm gan gây ra.

Kiểm soát căng thẳng: Bài tập như yoga, thiền hoặc các hoạt động thư giãn khác như đọc sách, nghe nhạc, xem phim góp phần giảm căng thẳng, từ đó bớt mệt mỏi.

Ngủ đủ giấc: Không xem tivi hay nhắn tin, đọc sách trên giường; đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, giữ phòng ngủ mát mẻ và yên tĩnh, không uống caffeine vào cuối ngày giúp người bệnh viêm gan C ngủ ngon hơn.

Nếu mệt mỏi kéo dài, người bệnh nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra, điều chỉnh thuốc phù hợp.

Anh Chi (Theo WebMD)