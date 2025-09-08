Món gì có thể gây tăng đường huyết buổi sáng?

Gia đình tôi hay ăn sáng với xôi hoặc bánh mì trắng, vậy những thực phẩm này có làm tăng đường huyết và sáng nên hạn chế ăn món gì để tránh tăng đường huyết? (Quỳnh, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thực phẩm gây tăng đường huyết còn phụ thuộc vào lượng ăn, cách chế biến và cách ăn. Một số món buổi sáng nên hạn chế bởi có thể gây tăng đường huyết, được khuyến cáo nên hạn chế với bệnh nhân đái tháo đường hay những người có lượng đường trong máu cao, bao gồm: gạo lứt rang, cơm cháy, bánh mỳ trắng, khoai nướng, khoai tây chiên, miến dong, cháo, xôi, bột sắn dây.

Với hoa quả nên hạn chế dưa hấu, nhãn, vải, chà là, mít, mía, rau xanh nên hạn chế bí đỏ. Trong thực phẩm nói chung, nên hạn chế ăn trứng vịt, thịt nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, mỳ tôm, đồ hộp.

Đặc biệt, bữa sáng cần hạn chế sữa đặc có đường, nước ngọt đóng chai, mỡ động vật, bơ, pho mát, đồ chiên rán ngập dầu như bánh rán, bánh khoai, bánh chuối.

Thay vào đó, một số món có thể ăn hàng ngày, bao gồm cơm gạo lứt, bánh mì đen, rau xanh, dầu thực vật, các loại đậu, lạc, vừng, thịt nạc các loại (thịt lợn nạc, thịt gia cầm bỏ da), sữa không đường.

Lưu ý, dù là ăn gì, khẩu phần ăn nên cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng: chất đường bột 50-60%, chất đạm 15-20%, chất béo <30%. Sử dụng đủ rau xanh và quả tươi, uống đủ nước và ăn nhạt. Nếu có vấn đề về đường huyết, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng.

Lượng đường trong máu cao kéo dài gây hại mạch máu, dẫn đến bệnh tim mạch vành, bệnh thận, bệnh về mắt do tiểu đường. Người có nguy cơ cao cần kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để kiểm soát và giảm nguy cơ biến chứng.

Xôi hay đồ chiên rán, kho, nhiều dầu mỡ có thể gây tăng đường huyết buổi sáng. Ảnh: Lan Hương

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia