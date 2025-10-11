Điều trị viêm gan B thế nào

Người bệnh viêm gan B cấp tính thường tự khỏi, trường hợp mạn tính dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống để tăng cường sức khỏe.

Viêm gan B là bệnh virus do HBV (Hepatitis B virus) gây ra, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Bệnh diễn tiến âm thầm, gây tổn thương gan kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm gan B có thể dẫn đến các biến chứng xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan.

BS.CKI Nguyễn Thanh Huyền Vân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết điều trị viêm gan B phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ hoạt động của virus và tình trạng tổn thương gan. Mục tiêu là ức chế virus nhân lên, hạn chế tiến triển xơ gan, giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan.

Người bệnh viêm gan B cấp tính có thể tự hồi phục hoàn toàn mà không cần sử dụng thuốc kháng virus. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm nghỉ ngơi, dinh dưỡng hợp lý và theo dõi chặt chẽ chức năng gan. Các trường hợp viêm gan B cấp có biểu hiện nặng hoặc tối cấp (men gan tăng cao, vàng da sậm, rối loạn đông máu, dấu hiệu suy gan) cần nhập viện điều trị tích cực và cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus.

Bác sĩ Huyền Vân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với viêm gan B mạn tính, người bệnh được điều trị kháng virus khi virus hoạt động và tổn thương gan tiến triển. Bác sĩ dùng thuốc dựa vào ba yếu tố là nồng độ ALT, tải lượng virus viêm gan B ở trong máu và mức độ xơ hóa gan. Phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm gan B được bác sĩ đánh giá nguy cơ lây truyền mẹ sang con. Riêng trẻ em, phác đồ điều trị cần cá thể hóa dựa trên giai đoạn nhiễm HBV.

Người đã tiếp xúc trực tiếp dịch thể, máu của người bệnh viêm gan B (phơi nhiễm) cần điều trị dự phòng. Người bị phơi nhiễm chưa tiêm vaccine phòng bệnh cần tiêm globulin miễn dịch kháng viêm gan B (HBIG) ngay.

Bác sĩ khuyên người bệnh trong và sau điều trị viêm gan B cần ăn nhiều trái cây, rau lá xanh để tăng cường chất xơ, giảm lượng axit béo trong gan. Thịt nạc, sữa, các loại hạt giúp tăng lượng protein duy trì khối lượng cơ bắp. Lượng protein cần thiết chỉ nên giới hạn khoảng 1-1,5 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Theo dõi định kỳ men gan, tải lượng virus, siêu âm và AFP để phát hiện sớm biến chứng.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị tuyệt đối, không tự ý ngưng thuốc, theo dõi định kỳ mỗi 3-6 tháng nhằm đánh giá đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ khi cần thiết.

Bảo Trâm