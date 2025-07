Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ chất béo trong gan, thường do uống rượu, béo phì và tiểu đường gây ra.

Ngực to hơn bình thường ở nam giới.

Viêm gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa hoặc xơ gan có thể có các triệu chứng như sau:

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và không do rượu thường không có triệu chứng. Một số người có thể có các dấu hiệu như mệt mỏi hoặc đau ở phía trên bên phải bụng.

Xơ gan do rượu là tình trạng tích tụ mô sẹo khiến gan không hoạt động bình thường.

Viêm gan do rượu là tình trạng sưng ở gan có thể gây sốt, buồn nôn, nôn, đau bụng, vàng da, mắt.

Gan to gây đau hoặc khó chịu ở phía trên bên phải bụng.

Loại này ít phổ biến hơn và do uống rượu gây ra, thường sẽ cải thiện nếu người mắc ngừng uống rượu. Nếu tiếp tục uống, bệnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng tiến triển theo từng giai đoạn:

Viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH): Tình trạng này được gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH). Viêm và tổn thương tế bào gan ở trường hợp này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như xơ gan và ung thư gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) cũng được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Có hai dạng:

Mắc viêm gan siêu vi mạn tính, đặc biệt là viêm gan C.

Điều trị

Gan là một trong số ít cơ quan trong cơ thể có thể thay thế mô bị tổn thương bằng tế bào mới thay vì mô sẹo. Tuy nhiên, quá trình đảo ngược này chỉ hiệu quả nếu người bệnh tuân theo lối sống lành mạnh. Vì vậy, người bệnh tránh uống rượu và thực hiện các phương pháp lành mạnh để đạt được cân nặng khỏe mạnh. Các chuyên gia cho biết chỉ cần giảm từ 3% đến 5% trọng lượng cơ thể có thể giảm lượng mỡ trong gan.

Cả bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu đều có thể dẫn đến xơ gan. Bác sĩ có thể điều trị các vấn đề sức khỏe do xơ gan gây ra bằng thuốc, phẫu thuật và các thủ thuật y tế khác. Nếu xơ gan dẫn đến suy gan, người bệnh có thể cần ghép gan.