7 cách ngăn buồn ngủ quá mức

Ngủ đủ giấc và không thức khuya làm việc, ngủ trưa ngắn, hạn chế cà phê vào buổi chiều, nghe nhạc, giúp tỉnh táo, giảm cảm giác nguồn ngủ vào ban ngày.

Buồn ngủ quá mức vào ban ngày còn được gọi là chứng ngủ rũ, khiến người bệnh buồn ngủ liên tục trong ngày. Tình trạng này ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, không tập trung khi học tập, làm việc. Một số cách góp phần ngăn buồn ngủ quá mức vào ban ngày.

Vệ sinh giấc ngủ

Người lớn nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi đêm. Tạo một môi trường thư giãn trong phòng ngủ bao gồm loại bỏ các thiết bị điện tử, giảm ánh sáng, ngăn tiếng ồn, ngủ trong môi trường mát mẻ. Hoạt động thể chất thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày, tránh ăn quá no vào buổi tối. Sử dụng tiếng ồn trắng để vào giấc nhanh hơn, ngủ trước 23h và thức dậy sớm, đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

Tránh làm việc muộn vào ban đêm

Thói quen làm việc muộn có thể làm gián đoạn giấc ngủ, thiếu ngủ, gây khó tỉnh táo vào ban ngày, dẫn đến buồn ngủ quá mức. Bạn nên hoàn thành công việc trước 20h để tránh áp lực, căng thẳng gây mất ngủ. Ngủ trước 22h và thức dậy lúc 5h có lợi cho não hơn thói quen làm việc muộn đến 0h và dậy trễ.

Làm việc muộn có thể gây buồn ngủ vào ban ngày. Ảnh được tạo bởi AI

Tránh các loại thuốc có thể gây buồn ngủ

Nhiều loại thuốc như chống trầm cảm, thuốc kháng histamine, thuốc chống lo âu và thuốc điều trị tiểu đường, có thể gây ra tác dụng phụ là buồn ngủ vào ban ngày. Nếu bạn ngủ đủ giấc nhưng vẫn mệt mỏi, nên hỏi ý kiến bác sĩ để thay đổi những thuốc đang dùng, tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Ngủ trưa ngắn

Ngủ trưa 10-20 phút hỗ trợ cơ thể nghỉ ngơi, giảm mệt mỏi sau một buổi sáng làm việc đồng thời tái tạo năng lượng cho buổi chiều. Ngủ ngắn còn hỗ trợ ức chế hormone gây căng thẳng (cortisol), kích thích não bộ tăng sản xuất serotonin và endorphin, góp phần cải thiện tâm trạng.

Nghe nhạc

Nghe nhạc sôi động vào ban ngày hoặc khi buồn ngủ có thể tăng cường năng lượng, kích thích não bộ tỉnh táo, năng động hơn. Khi nghe nhạc có thể kết hợp đi lại nhẹ nhàng, uống nước hoặc hít thở sâu theo nhịp.

Vận động thường xuyên

Tập thể dục có thể mang lại một số lợi ích tích cực cho giấc ngủ. Trong ngày, nếu đứng dậy và vận động có thể giảm buồn ngủ. Khi làm việc, nên rời khỏi bàn làm việc vài phút, đi bộ ngắn hoặc di chuyển lên xuống cầu thang để tập trung hơn. Tập thể dục nhịp điệu thường xuyên 30 phút mỗi ngày trong ít nhất 5 ngày mỗi tuần có thể giảm chứng ngủ rũ và các rối loạn giấc ngủ khác. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ, vận động còn giúp kiểm soát cân nặng, ngăn các bệnh mạn tính.

Tránh uống rượu và caffeine

Đối với một số người, rượu có thể có tác dụng an thần, giúp họ dễ ngủ hơn. Tuy nhiên khi ngủ, cơ thể tiêu hóa và chuyển hóa rượu, lâu dần dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Sử dụng đồ uống có chứa caffeine quá nhiều, sau 16h cũng dễ gây mất ngủ, buồn ngủ nhiều vào ban ngày.

Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)