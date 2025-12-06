Cách đơn giản giúp phổi thải độc sau hút thuốc lá

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, uống đủ nước, thường xuyên tập thể dục, tập thở có thể làm sạch phổi, tăng cường chức năng hô hấp.

Uống đủ nước

Uống nước ấm, trà thảo mộc, nước lọc hàng ngày hỗ trợ làm loãng chất nhầy, loại bỏ cặn hắc ín của thuốc lá. Nước giúp làm dịu đường hô hấp bị kích ứng, tăng tuần hoàn, thúc đẩy giải độc phổi tự nhiên để hô hấp tốt hơn.

Hít thở sâu

Người sau khi cai thuốc lá nên thực hiện thở bằng cơ hoành, thở mím môi 10-15 phút mỗi ngày. Các kỹ thuật này giúp mở rộng dung tích phổi, tăng cường cơ hô hấp, làm sạch không khí bị kẹt để phổi phục hồi nhanh hơn.

Hít thở sâu còn góp phần làm giảm căng thẳng, tăng cường oxy lưu thông, cân bằng huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ nhờ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Những người thường xuyên có thói quen tập thở cũng có sức khỏe tinh thần tốt hơn, tăng cường chức năng tim.

Tập cardio thường xuyên

Chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe hỗ trợ tăng cường lưu lượng oxy, làm sạch chất nhầy, loại bỏ độc tố nhanh hơn. Duy trì thói quen này khoảng 30 phút mỗi ngày giúp phục hồi hoạt động của phổi, chức năng hô hấp sau khi cai thuốc lá.

Ăn chất chống oxy hóa

Trái cây họ cam quýt, trái mọng, rau lá xanh, các loại hạt, thực phẩm giàu omega-3 có khả năng giảm viêm, giảm stress oxy hóa. Những dưỡng chất này có tác dụng phục hồi mô, giúp phổi phục hồi chức năng tự nhiên.

Người thiếu hụt vitamin C có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao, do đó nên ăn thực phẩm giàu vitamin này thường xuyên. Hãy phơi nắng 5-30 phút mỗi ngày để cơ thể tổng hợp vitamin D. Cá, trứng, sữa, nấm có nhiều vitamin này. Cắt giảm thịt chế biến sẵn, đồ ăn mặn, đồ uống có đường và thực phẩm chiên rán để bảo vệ sức khỏe phổi.

Curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm, giảm hình thành khối u, chống oxy hóa mạnh mẽ. Căng thẳng oxy hóa xảy ra do mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa, dẫn đến tổn thương mô, viêm nhiễm. Sử dụng curcumin cùng với hạt tiêu đen để tăng cường lợi ích của chúng cho sức khỏe hệ hô hấp.

Liệu pháp hơi nước

Hít hơi nước với tinh dầu khuynh diệp hoặc bạc hà 5-10 phút giúp làm loãng chất nhầy, dịu kích ứng, cải thiện luồng không khí, giải độc phổi.

Những người từng hút thuốc lá nhiều năm cần tránh tác nhân ô nhiễm, giữ môi trường sống sạch sẽ. Sử dụng máy lọc không khí và khẩu trang để giữ không khí trong lành, phục hồi phổi tổn thương.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times)