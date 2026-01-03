Cách bổ sung vitamin D cho trẻ vào mùa lạnh

Tắm nắng, uống sữa, ăn nấm và trứng, tăng cường vận động là cách tự nhiên giúp cơ thể trẻ hấp thụ vitamin D khi trời chuyển lạnh.

Chuyên viên dinh dưỡng Đỗ Thị Lan, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vitamin D là vi chất quan trọng trong chuyển hóa xương, miễn dịch, sức khỏe tim mạch. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ loãng xương, đau nhức cơ, nhiễm trùng hô hấp, rối loạn miễn dịch. Dưới đây là những cách giúp trẻ có đủ vitamin D.

Tắm nắng đúng cách

Vào mùa lạnh, cơ thể trẻ dễ thiếu hụt vitamin D do cường độ ánh nắng mặt trời suy giảm, thời gian ở ngoài trời ngắn hơn, mặc nhiều lớp áo che kín da. Để đạt hiệu quả, phụ huynh nên cho trẻ tắm nắng vào giờ muộn hơn, sau 9h-10h thay vì tắm nắng vào giờ sớm. Thời gian phơi nắng có thể phải kéo dài hơn để nhận được nhiều ánh nắng mặt trời, thường khoảng 15-30 phút tùy loại da và mức độ che phủ. Tránh phơi nắng sau cửa kính do tia UVB không xuyên qua kính.

Ăn thực phẩm giàu vitamin D

Lòng đỏ trứng, gan bò, dầu gan cá tuyết, các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, cá mòi... có vitamin D. Trẻ ăn cá biển trong 2-3 bữa mỗi tuần còn cung cấp thêm omega-3 hỗ trợ tim mạch, miễn dịch của cơ thể. Sữa, chế phẩm từ sữa cũng chứa một hàm lượng vitamin D nhất định. Theo chuyên viên Lan, một ly sữa tăng cường vitamin D có thể cung cấp 15-25% nhu cầu mỗi ngày, đủ để hỗ trợ cơ thể bé duy trì mức độ ổn định khi ánh nắng giảm mạnh.

Một số loại nấm như nấm hương, portobello, maitake có khả năng tăng hàm lượng vitamin D2 đáng kể khi được phơi dưới ánh sáng mặt trời khoảng 30-60 phút. Cơ chế này tương tự quá trình da người tổng hợp vitamin D khi gặp tia UVB. Dù vitamin D2 không hiệu quả bằng vitamin D3 nhưng bổ sung qua nấm vẫn là lựa chọn lành mạnh.

Sữa, phô mai có thể cung cấp vitamin D cho bé vào mùa lạnh. Ảnh được tạo bởi AI

Kết hợp thực phẩm giàu chất béo tốt

Theo chuyên viên Lan, để tăng khả năng hấp thu vitamin D từ thực phẩm, phụ huynh nên kết hợp với nguồn chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn cho bé. Vitamin D cần chất béo để hòa tan, hấp thu qua ruột non. Khi ăn vitamin D (cá béo, trứng) cùng chất béo tốt (dầu ô liu, quả bơ), cơ thể sẽ hấp thụ vitamin D nhiều hơn, tận dụng tốt hơn so với ăn riêng lẻ.

Tăng cường vận động

Tăng cường vận động, duy trì cân nặng hợp lý cũng góp phần tối ưu hấp thu vitamin D. Hoạt động thể chất ngoài trời vào buổi trưa - thời điểm tia UVB mạnh nhất giúp da tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn đồng thời thúc đẩy chuyển hóa năng lượng. Thói quen này cũng làm giảm tích trữ mỡ thừa. Trẻ thừa cân, béo phì thường có nồng độ vitamin D thấp hơn.

Chuyên viên Lan cho biết nhiều trẻ vẫn có nguy cơ thiếu hụt cao ngay cả khi đã bổ sung vitamin D qua nhiều cách thức tự nhiên, đặc biệt là trẻ ít vận động, da sẫm màu, thừa cân béo phì và trẻ nhỏ. Nhóm này nên xét nghiệm nồng độ 25(OH)D trong máu vào đầu mùa lạnh hoặc khi có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức cơ, dễ ốm, ngủ kém... Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy vitamin D thấp, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung bằng viên uống với liều phù hợp. Tự ý bổ sung liều cao không được khuyến khích vì vitamin D có thể gây ngộ độc khi dư thừa, làm tăng canxi máu, ảnh hưởng tim mạch, thận.

Trịnh Mai