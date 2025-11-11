Các yếu tố nguy cơ viêm gan

Tiếp xúc môi trường ô nhiễm, quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm, uống thuốc kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm gan.

Viêm gan là tình trạng tổn thương và viêm các tế bào gan khiến gan sưng. Có nhiều nguyên nhân gây viêm gan như nhiễm virus (A, B, C, D, E), nhiễm trùng, nhiễm độc, tự miễn... Có hai loại viêm gan chính là cấp tính và mạn tính. Viêm gan cấp tính xuất hiện đột ngột và hết trong khoảng 6 tháng. Viêm gan mạn tính kéo dài hơn 6 tháng, có nguy cơ diễn tiến thành xơ gan, suy gan và ung thư gan.

BS.CKI Nguyễn Hữu Trí, khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tùy loại viêm gan sẽ tương ứng với các yếu tố nguy cơ khác nhau.

Bác sĩ Trí tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiễm virus viêm gan có thể do dùng thức ăn không nấu chín kỹ, bị nhiễm phân của người bệnh viêm gan A có nguy cơ mắc virus này. Viêm gan B, C lây lan qua đường máu. Mẹ bị viêm gan B, C có thể lây cho thai nhi. Người quan hệ tình dục không an toàn, tiêm chích ma túy... cũng có nguy cơ cao mắc loại viêm gan này. Người tiếp xúc với máu hoặc quan hệ tình dục không an toàn với người viêm gan B có nguy cơ mắc viêm gan D.

Ăn uống thực phẩm bẩn, không nấu chín có khả năng nhiễm virus viêm gan E. Bệnh gây triệu chứng nhiễm trùng nhẹ nhưng có thể nghiêm trọng ở người có hệ miễn dịch suy yếu như người già, phụ nữ có thai.

Nhiễm ký sinh trùng như Entamoeba Histolytica, Leishmania, Plasmodium cũng có thể mắc bệnh viêm gan. Các loại sán lá gan Fasciola hepatica và Clonorchis sinensis, Echinococcus Granulosus, Schistosoma Spp sống trong ống dẫn mật có thể gây ra tình trạng viêm gan tiến triển và xơ gan, ung thư gan.

Uống một số thuốc kéo dài như thuốc giảm đau, kháng sinh, chống co giật kéo dài, liệu pháp kháng virus hoạt tính cao trong điều trị HIV/AIDS có nguy cơ viêm gan. Do thuốc có thể gây tổn thương trực tiếp tế bào gan, phá vỡ quá trình chuyển hóa tế bào và gây ra những thay đổi về cấu trúc, theo bác sĩ Trí.

Uống nhiều rượu bia trong nhiều năm cũng dễ bị viêm gan do rượu. Bệnh thường không gây triệu chứng, một số trường hợp nặng có thể dẫn đến vàng da đột ngột, suy gan...

Để ngừa viêm gan, mỗi người nên hạn chế uống rượu bia, chọn thực phẩm sạch, nấu chín kỹ, quan hệ tình dục an toàn. Phụ nữ mang thai nên xét nghiệm viêm gan B, C để được theo dõi và kiểm soát bệnh trong thai kỳ.

Bảo Trâm