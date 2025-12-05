6 cách làm sạch không khí trong nhà

Để giày dép ngoài cửa, sử dụng máy điều hòa không khí có thể giúp giảm chất gây dị ứng, loại bỏ bụi bẩn, bảo vệ đường hô hấp.

Chất lượng không khí trong nhà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chất gây dị ứng, bụi, độ ẩm. Một số thay đổi nhỏ dưới đây góp phần làm sạch không gian sống.

Để giày dép ở cửa

Giày dép có thể mang theo bụi bẩn, phấn hoa, chất độc hại từ bên ngoài, góp phần gây ô nhiễm không khí trong nhà. Để giày dép bên ngoài giúp nhà sạch hơn.

Thường xuyên tắm rửa cho thú cưng

Lông thú cưng có thể gây ra vấn đề sức khỏe hô hấp như dị ứng, làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn, viêm mũi dị ứng, gây kích ứng đường thở. Khi hít phải chúng, bạn có thể xuất hiện những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ho, khó thở, khò khè. Chải lông, tắm rửa thường xuyên cho thú cưng giúp giảm lông rụng, hạt lơ lửng bay trong không gian sống.

Sử dụng máy lọc không khí

Máy lọc không khí giúp loại bỏ bụi bẩn, chất gây dị ứng, khói, chất ô nhiễm, nhờ đó giảm bệnh dị ứng, tạo môi trường sống trong lành. Gia đình có thể sử dụng thiết bị kiểm tra chất lượng không khí để kiểm tra sự hiện diện của PM 2.5, carbon monoxide, hóa chất.

Nến sáp ong giúp thanh lọc không khí trong nhà. Ảnh tạo bởi AI

Dùng nến sáp ong

Nến sáp ong có khả năng thanh lọc không khí tự nhiên bằng cách giải phóng các ion âm, giảm lượng bụi, chất gây dị ứng. Chúng cháy sạch, gần như không khói, có hương mật ong tự nhiên dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn và ngủ ngon.

Sử dụng sản phẩm làm sạch không có hóa chất

Nhiều sản phẩm tẩy rửa hóa chất mạnh có thể thải ra khí độc hại, ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Do đó, gia đình chuyển sang sử dụng những chất tẩy rửa tự nhiên, không hóa chất có thể giảm tiếp xúc với độc tố, cải thiện không khí hít vào, bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Giữ nhà cửa sạch sẽ

Vệ sinh nhà cửa thường xuyên có thể loại bỏ bụi bẩn không mong muốn trong nhà. Bạn nên trang trí nhà bằng những loại cây mọng nước như lô hội, cây bạch môn, cây lưỡi hổ bởi chúng có khả năng thanh lọc khí.

Khói thuốc lá bám dai dẳng vào đồ vật (thảm, rèm, sofa), bề mặt, giải phóng hàng nghìn hóa chất độc hại làm tăng nguy cơ các bệnh hô hấp (hen suyễn, viêm phổi), bệnh tim mạch, ung thư. Không nên hút thuốc lá, vệ sinh tường, sàn nhà, trần nhà và các bề mặt khác để loại bỏ cặn khói bám lại.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Healthline)