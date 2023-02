Các phương thức vật lý trị liệu đau lưng

Phối hợp đa phương thức trong thực hiện vật lý trị liệu giúp giảm đau lưng nhanh chóng, tăng phạm vi chuyển động, tăng cường sức cơ và đĩa đệm cột sống.

Đau lưng là một tình trạng thường gặp, xảy ra do nhiều nguyên nhân như sinh hoạt sai tư thế, tai nạn, chấn thương thể thao, bệnh lý... Sử dụng thuốc là phương pháp điều trị đau lưng phổ biến nhất hiện nay. Bản chất của việc dùng thuốc là đưa hóa dược vào trong cơ thể để giảm đau. Tuy nhiên, đau lưng thường là một tình trạng mạn tính nên việc dùng thuốc kéo dài có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn, phổ biến nhất là đau dạ dày.

Với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay, các phương pháp điều trị đau lưng ngày càng đa dạng, không còn gói gọn trong việc dùng thuốc. Theo BS.CKI Đỗ Thị Hồng Ánh, khoa Phục hồi chức năng, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh, kết hợp giữa vật lý trị liệu và dùng thuốc mới là phương án tối ưu trong điều trị đau lưng. Nhờ có sự can thiệp của các thiết bị máy móc hiện đại mà cơn đau sẽ được kiểm soát nhanh chóng, giảm thời gian dùng thuốc, từ đó giảm nguy cơ xuất hiện các tác dụng phụ trong điều trị. Thậm chí đối với những người bệnh trẻ tuổi bị đau lưng do sinh hoạt không đúng tư thế, hoặc mức độ đau từ nhẹ đến trung bình, cơn đau có thể được cải thiện chỉ với việc thực hiện vật lý trị liệu mà không cần sự can thiệp của thuốc.

Đau lưng do ngồi lâu ở nhân viên văn phòng có thể giảm bớt chỉ bằng thực hiện vật lý trị liệu mà không cần dùng thuốc. Ảnh: Freepik

Một số phương thức vật lý trị liệu thường được dùng trong điều trị đau lưng tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh bao gồm:

Máy laser công suất cao: Đâylà thiết bị hiện đại nhất trong điều trị đau lưng ngày nay. Với công suất lên đến 30w, thiết bị có khả năng kiểm soát hiệu quả tình trạng đau lưng cấp tính ở mức độ từ trung bình đến nặng, thường được sử dụng cho các trường hợp đau lưng vùng thấp, khu vực lưng mông. Ngoài ra, với các thiết bị hỗ trợ khác như tay cầm robot... tia laser công suất cao có thể tiếp cận chính xác hơn vùng lưng bị tổn thương, giúp giảm đau nhanh hơn.

Máy từ trường siêu dẫn: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh từ trường siêu dẫn có tác dụng giảm đau hiệu quả trong những trường hợp người bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh...

Máy radio trúng đích: Giúp giảm đau lưng do bệnh lý mô mềm như căng cơ do chơi thể thao, nhân viên văn phòng ngồi lâu khi làm việc... Thông thường, các bác sĩ sẽ sử dụng đồng thời máy laser và máy radio trúng đích để tăng hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Hồng Ánh sử dụng máy radio trúng đích trong điều trị bệnh lý đau lưng. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Máy sóng ngắn theo cơ chế dùng nhiệt ấm để giảm đau vùng lưng. Lúc này nhiệt sóng ngắn sẽ ức chế các sợi dẫn truyền cảm giác đau, làm tăng tuần hoàn cục bộ, tái hấp thu các dịch tiết bị tích tụ, làm giãn và giảm trương lực cơ.

Máy xung kích và máy siêu âm: Máy xung kích thường được chỉ định trong điều trị đau lưng kéo dài. Trong khi đó, máy siêu âm cho thấy khả năng giảm đau hiệu quả trong cả 2 trường hợp đau lưng cấp và mạn tính.

Máy điện xung: Máy điện xung là một phương pháp điều trị đau lưng cổ điển, cho thấy hiệu quả giảm đau rõ rệt khi được kết hợp sử dụng cùng lúc với các thiết bị khác.

Bác sĩ Hồng Ánh cho biết, tùy theo từng nguyên nhân gây đau lưng, mức độ đau lưng mà bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng một hoặc đồng thời nhiều thiết bị vật lý trị liệu. Trong trường hợp các phương pháp điều trị bảo tồn không hiệu quả, cơn đau lưng có xu hướng nghiêm trọng hơn hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh có thể sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật.

Phi Hồng