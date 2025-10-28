Các phương pháp chữa hoại tử chỏm xương đùi

Người bị hoại tử chỏm xương đùi có thể được bác sĩ điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu, phẫu thuật tùy tình trạng bệnh.

Hoại tử chỏm xương đùi xảy ra do thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn tới hoại tử tổ chức xương và sụn. Vùng chỏm xương thưa dần, hình thành những nang xương, lâu dài, có thể gây gãy xương dưới sụn, xẹp chỏm xương đùi, mất chức năng khớp háng. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, người bệnh có thể không vận động được.

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết có các phương pháp điều trị bệnh khác nhau tùy vào mức độ hoại tử chỏm xương đùi. Ở giai đoạn bệnh nhẹ và vừa, người bệnh có thể được điều trị nội khoa bằng thuốc theo đường uống hoặc tiêm, tập vật lý trị liệu... Những phương pháp này giúp giảm đau, làm chậm tiến triển bệnh.

Bác sĩ Học giải thích kết quả chụp MRI cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu khớp chưa bị tổn thương nặng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật khoan giải ép, ghép xương chỏm xương đùi. Bác sĩ lấy phần xương đã hư hỏng ra khỏi cơ thể thông qua một đường mổ rất nhỏ, sau đó ghép xương mới vào. Phương pháp này giúp bảo tồn chức năng vận động của khớp háng thêm 5-7 năm. Khi bệnh tiến triển nặng, gây đau đớn nhiều, chỏm xương đùi và ổ cối biến dạng, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật thay khớp háng.

Theo bác sĩ Học, hiện nay thay khớp háng nhân tạo đã trở thành phẫu thuật thường quy với các kỹ thuật mổ hiện đại, ít xâm lấn như đường mổ phía trước ngoài ABMS, đường mổ SuperPATH, đường mổ phía sau Spaire, đường mổ trước trực tiếp... Các kỹ thuật này giúp bảo tồn các nhóm cơ, điểm bám quan trọng của bao khớp nên giảm đau và giảm mất máu hiệu quả.

Thông thường, ngay ngày đầu sau phẫu thuật, người bệnh có thể tập phục hồi chức năng và đi lại, xuất viện trong một vài ngày sau đó. Sau mổ, người bệnh có thể thực hiện các động tác mà trước đây được xem là "cấm kỵ" trong mổ thay khớp như vắt chân chữ ngũ, ngồi xổm...

Bác sĩ Học (phải) phẫu thuật thay khớp háng cho một người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Học lưu ý hoại tử chỏm xương đùi thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khi người bệnh đi khám, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn, phải phẫu thuật thay khớp. Phát hiện bệnh sớm đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị. Những triệu chứng thường gặp ở người bệnh hoại tử chỏm xương đùi gồm:

Đau nhức khớp háng là triệu chứng chính, xuất hiện đầu tiên. Cơn đau xuất hiện ở mặt trong vùng bẹn lan xuống mặt trong đùi. Một số trường hợp có thể bị đau vùng mông. Người bệnh cảm thấy đau nhiều hơn khi vận động, đứng lâu và giảm khi nghỉ ngơi.

Hạn chế tầm vận động khớp háng. Cơn đau có thể khiến người bệnh gặp khó khăn khi vận động khớp háng như xoay trong, xoay ngoài, dạng hoặc khép chân. Người bị hoại tử chỏm xương đùi rất khó ngồi xổm, gần như không thể thực hiện tư thế này. Khi bệnh tiến triển nặng, cơn đau tăng dữ dội, hạn chế phần lớn những hoạt động khớp háng, gồm cả các động tác gập, duỗi khớp.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về cơ xương khớp hoặc chấn thương chỉnh hình để khám và điều trị.

Phi Hồng