Thay khớp háng xuất viện sau 24 giờ

Hà NộiÔng Phương, 70 tuổi, thoái hóa khớp háng, được phẫu thuật thay khớp bằng kỹ thuật ít xâm lấn và xuất viện sau 24 giờ.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy khớp háng của ông Phương thoái hóa với khe khớp hẹp, sụn đã bị bào mòn, gai xương phát triển nhiều vị trí ở chỏm xương đùi và xương chậu.

ThS.BS Nguyễn Quang Tôn Quyền, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo toàn phần cho ông Phương bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Phương án phẫu thuật được xây dựng trên phần mềm TraumaCad chuyên dụng, cho phép đo đạc và chọn khớp có kích thước phù hợp nhất với tình trạng. Bác sĩ lựa chọn đường mổ SuperPATH, lách qua bao khớp phía trên để bộc lộ khớp thay vì cắt bao khớp và mô cơ xung quanh, giúp giảm mất máu, xâm lấn đến mức tối thiểu, bảo tồn mô mềm và toàn bộ cơ xung quanh.

Một ngày sau mổ, ông Phương không còn đau khi xoay trở khớp háng, đi lại được quanh phòng bệnh, không cần khung tập đi. Bác sĩ Quyền đánh giá bệnh nhân hồi phục tốt, vết thương sau mổ khô, xuất viện ngay. Sau hai tuần tập vận động theo hướng dẫn từ xa của các kỹ thuật viên khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi Chức năng, ông Phương có thể tự đi lại, sinh hoạt, thay đổi nhiều tư thế, co gối, bắt chéo chân.

Bác sĩ Quyền cho biết kỹ thuật thay khớp háng trước đây yêu cầu bệnh nhân không được bắt chéo chân do dễ dẫn đến biến chứng trật khớp, thời gian nằm viện 5-7 ngày sau mổ. Kỹ thuật hiện đại sử dụng đường mổ phía trước như DAA, ABMS và đường mổ SuperPATH giảm nguy cơ trật khớp xuống mức rất thấp, bệnh nhân thoải mái thực hiện các động tác xoay trở phức tạp. Người bệnh sớm phục hồi, ít đau sau phẫu thuật, có thể đi lại và xuất viện ngoại trú chỉ trong vòng 24 giờ sau mổ.

Thoái hóa khớp háng thường xảy ra ở người cao tuổi, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới biến dạng khớp, thậm chí tàn phế. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng nên phát hiện muộn. Khi có các triệu chứng như cứng khớp háng sau khi thức dậy, đau háng hoặc hông, lan xuống đùi, mông hoặc đầu gối, đau nhói khi ngồi xổm, bắt chéo chân, dáng đi bị lệch về một bên, phạm vi xoay trở háng giảm..., người bệnh cần đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Trường hợp nhẹ có thể được điều trị bằng thuốc, nếu nặng cần phẫu thuật thay khớp háng.

Bác sĩ Quyền cho hay kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng cũ gây ra nhiều tổn thương bao khớp, cơ, mô mềm quanh khớp thường là trở ngại cho bệnh nhân lớn tuổi do tiên lượng hồi phục thấp. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ứng dụng kỹ thuật mổ thay khớp háng toàn phần ít xâm lấn như đường mổ SuperPATH cho phép các bệnh nhân lớn tuổi tránh được nguy cơ tàn phế suốt đời, kéo dài số năm sống khỏe mạnh, cải thiện chất lượng sống. Bệnh nhân trẻ tuổi, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh nền có thể xuất viện trong 24 giờ sau mổ.

Thanh Long

*Tên nhân vật đã được thay đổi