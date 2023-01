Các biện pháp tự nhiên giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ

Duy trì cân nặng khỏe mạnh, uống cà phê, bổ sung vitamin E và C… có thể ngăn ngừa và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chất béo dư thừa được lưu trữ trong gan dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, gây tổn thương gan, ảnh hưởng đến chức năng gan. Dưới đây là các cách tự nhiên giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Uống cà phê

Nghiên cứu của Đại học Mahidol (Thái Lan) và Trung tâm Y tế Bassett (Mỹ) chỉ ra, cà phê có thể chống lại hội chứng chuyển hóa, hội chứng gây ra gan nhiễm mỡ, béo phì, tiểu đường. Cà phê có tác dụng chống viêm, ức chế sự lắng đọng chất béo trong gan. Người uống nhiều cà phê (cà phê đen nguyên chất) có tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ thấp hơn ở người không uống cà phê.

Dùng cây kế sữa

Các nhà nghiên cứu của Đại học Malaya (Malaysia) phát hiện ra rằng, cây kế sữa có thể thúc đẩy sản xuất các enzym giúp gan loại bỏ độc tố. Cây kế sữa hoặc silymarin, hoạt chất của thảo dược này giúp giảm men gan AST và ALT (hai thành phần chính gây tổn thương gan). Cây kế sữa còn có thể làm giảm xơ hóa gan ở người bị gan nhiễm mỡ. Bạn có thể dùng chất bổ sung hoặc chiêt xuất từ cây kế sữa, tuy nhiên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Bổ sung vitamin E và C

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ, vitamin E và C là hai chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe gan. Tổ chức này khuyến nghị, người mắc gan nhiễm mỡ nên dùng 800 IU vitamin E /ngày. Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Kyoto (Nhật Bản) cũng chỉ ra, dùng vitamin C và E cùng nhau giúp giảm thiểu tổn thương gan do bệnh gan nhiễm mỡ.

Ăn nhiều trái cây có thể phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Ảnh: Freepik

Chế độ ăn uống lành mạnh

Các nhà nghiên cứu của Đại học La Trobe đã xem xét hơn 100 thí nghiệm về chế độ ăn uống liên quan đến gan nhiễm mỡ không do rượu và đưa ra 5 lời khuyên giúp phòng ngừa bệnh này:

Ăn theo chế độ ăn Địa Trung Hải gồm nhiều chất béo lành mạnh, cá, rau, ít thịt đỏ. Hạn chế hoặc tránh đường fructose có trong thực phẩm chế biến và đồ uống ngọt. Tăng cường tiêu thụ chất béo không bão hòa đa và đơn như omega-3 (dầu ô liu, cá hồi, cá mòi... hai đến ba lần một tuần, ăn các loại hạt hàng ngày). Tăng tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ (rau, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, hạt), đồng thời giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn (thức ăn nhanh, bánh mì, đồ ngọt, đồ hộp, thức ăn đóng gói). Tránh hoặc hạn chế uống rượu quá mức.

Bạn cần tránh thêm đường vào thức ăn, chế độ ăn uống. Vìthêm đường tinh chế sẽ bổ sung thêm calo mà không mang lại lợi ích dinh dưỡng. Lượng đường cao làm tăng các enzym tạo ra chất béo trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh, hợp lý có thể ngăn chất béo tích tụ trong gan, đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ. Béo phì và tiểu đường là hai yếu tố chính gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo nghiên cứu của Đại học La Trobe (Australia), béo phì và tiểu đường rất phổ biến ở các nước phát triển, khoảng 30% người trưởng thành ở các nước này mắc gan nhiễm mỡ. Cứ giảm 10% trọng lượng cơ thể thì gan nhiễm mỡ được cải thiện 90% và thoái lui xơ hóa 45%.

Tập thể dục thường xuyên

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ, tập thể dục vừa phải thường xuyên và tăng cường tập thể dục cường độ cao có thể ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ không do rượu, ngay cả khi việc này không làm giảm cân đáng kể. Bạn nên tâp luyện vừa phải 30 phút mỗi lần với 5 buổi một tuần để giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Nếu mới tập thể dục, bạn hãy bắt đầu với thời lượng ngắn và cường độ thấp rồi tăng dần để cơ thể dần thích nghi và điều chỉnh.

Tránh các chất độc hại cho gan

Tiếp xúc với chất độc (hóa chất công nghiệp, chất tẩy rửa, một số loại thuốc và cả thực phẩm) có thể làm suy yếu chức năng gan và góp phần làm phát triển gan nhiễm mỡ. Tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với hóa chất (có bảo hộ khi phải làm việc, tiếp xúc trong môi trường độc hại), tránh tiêu thụ nhiều đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn để tránh gây độc cho gan, phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Một số loại thuốc có thể gây hại cho gan nhưng bạn không nên dừng đột ngột thuốc được kê đơn, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)