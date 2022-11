Thực phẩm tốt và xấu cho người bệnh viêm gan C

Trong khi rau củ quả giúp tăng cường sức khỏe lá gan thì ăn sushi, uống rượu, dùng nhiều muối… làm cho viêm gan C trở nặng hơn.

Chế độ ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng trong kế hoạch điều trị viêm gan C. Những người bị viêm gan C có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ. Do đó, người bệnh nên duy trì cân nặng vừa phải để ngăn chặn phát triển những căn bệnh này. Một số loại thực phẩm dưới đây có thể tăng cường chức năng gan. Tuy nhiên, số khác có thể gây hại cho gan.

Thực phẩm tốt

Trái cây và rau quả: Giàu chất xơ, giúp bạn no lâu hơn và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác hỗ trợ sức khỏe lá gan. Chúng còn ít calo và chất béo, hỗ trợ duy trì cân nặng ở mức phù hợp, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường. Bởi những tình trạng này có thể làm tăng tốc độ tổn thương của bệnh viêm gan C.

Ngũ cốc nguyên hạt: Đây là nguồn cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng tốt và ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu so với ngũ cốc tinh chế. Các loại ngũ cốc nguyên hạt ngon miệng và có lợi cho sức khỏe như lúa mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch, mì ống và bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám. Ngũ cốc nguyên hạt giữ lại các phần giàu chất xơ cũng bổ dưỡng so với bánh mì trắng, bột mì trắng và mì ống trắng.

Protein nạc: Duy trì cân nặng khỏe mạnh giúp bảo vệ gan và tránh bệnh gan nhiễm mỡ. Protein nạc là một lựa chọn lành mạnh để bạn đạt được hai mục tiêu này. Các loại thực phẩm chứa protein tốt như cá, gà tây không da, sữa không béo, thịt nạc. Người bệnh nên tránh ăn thịt đỏ, nhiều chất béo vì làm tăng nguy cơ béo phì và trầm trọng thêm tổn thương gan.

Cà phê: Cà phê có thể có lợi cho những người bị viêm gan C. Một nghiên cứu của được công bố trên tạp chí Gastroenterology năm 2011 trên 885 bệnh nhân cho thấy, những người bị viêm gan C uống ba tách cà phê trở lên mỗi ngày có khả năng đáp ứng với điều trị cao gấp hai lần so với những người không uống cà phê. Theo nghiên cứu năm 2017 đăng trên Tạp chí Tiêu hóa và Gan mật châu Âu, trong số những người bệnh viêm gan C, uống caffein làm giảm nguy cơ xơ gan tiến triển và viêm gan.

Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác cà phê ảnh hưởng đến bệnh gan thế nào nhưng người bệnh viêm gan có thể uống cà phê ở lượng vừa phải.

Thực phẩm không tốt

Rượu: Nếu bạn bị bệnh gan tiến triển thì nên kiêng rượu nhằm làm chậm nguy cơ phát triển bệnh suy gan. Người bệnh nên chọn đồ uống lành mạnh, uống nhiều nước để tốt cho sức khỏe tổng thể và lá gan.

Cá sống: Người bệnh viêm gan C không nên ăn sushi và hàu để tránh các bệnh tiềm ẩn do thực phẩm gây ra. Bạn nên cẩn thận với tất cả hải sản sống vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn từ hải sản sống có thể làm trầm trọng thêm bệnh viêm gan C. Người bệnh nên tránh sữa và phô mai chưa tiệt trùng vì lý do tương tự.

Người bệnh viêm gan C nên hạn chế các món chưa được nấu chín như sushi. Ảnh: Freepik

Gan: Gan có hàm lượng sắt rất cao. Quá nhiều sắt trong cơ thể có thể thể khiến gan to, suy gan, ung thư gan hoặc xơ gan. Những rủi ro này có thể tăng cao khi bạn mắc bệnh viêm gan C. Người bệnh nên tránh thực phẩm chứa nhiều chất sắt và các chất bổ sung sắt.

Muối: Muối có thể làm tăng khả năng giữ nước - một triệu chứng của bệnh viêm gan C tiến triển. Người mắc căn bệnh này nên hạn chế nêm nếm muối trong quá trình chế biến cũng như thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng chứa nhiều muối. Nếu bạn bị viêm gan C giai đoạn đầu, một ít muối có thể không ảnh hưởng, nhưng khi bệnh nặng thì nên hạn chế muối tối đa. Người bệnh có thể nói chuyện với bác sĩ để biết lượng muối tiêu thụ mỗi ngày an toàn.

Kim Uyên

(Theo Everyday Health)