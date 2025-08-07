Các biến chứng nguy hiểm do viêm đa khớp

Người bệnh viêm đa khớp không được điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng như đau nhức toàn thân kéo dài, biến dạng khớp, giảm khả năng vận động.

Đau nhức xương khớp toàn thân, viêm, sưng, đỏ ở ít nhất 4 khớp trở lên trong cùng một thời điểm có thể là dấu hiệu của viêm đa khớp. ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Anh, khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết viêm đa khớp không phải là một dạng viêm khớp cụ thể mà liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, lupus...

Mức độ nguy hiểm của viêm đa khớp tùy thuộc vào tình trạng và nguyên nhân gây bệnh, cách chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Nếu không được chẩn đoán sớm và kiểm soát tốt, bệnh có thể tiến triển nặng, để lại nhiều biến chứng.

Đau mạn tính: Viêm đa khớp có liên quan đến một số bệnh tự miễn, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Người bệnh có thể phải đối mặt với những cơn đau kéo dài trên 3 tháng, tái phát nhiều lần. Đau mạn tính có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần như trầm cảm, lo âu...

Biến dạng khớp: Người bệnh bị thay đổi dáng đi, đứng hoặc ngồi, tùy vào vị trí khớp có tổn thương, ảnh hưởng khả năng vận động và sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ Tuấn Anh giải thích tình trạng khớp gối cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tàn phế, mất khả năng vận động: Viêm khớp mức độ nặng có thể khiến xương, sụn ở vùng khớp tổn thương bị hư hại hoàn toàn hoặc dẫn đến gãy xương. Những biến chứng này làm tăng nguy cơ tàn phế, mất khả năng vận động.

Biến chứng toàn thân: Không chỉ hệ cơ xương khớp mà viêm đa khớp còn có thể gây hại các bộ phận quan trọng khác của cơ thể tùy vào nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ, người bệnh viêm khớp dạng thấp có thể gặp biến chứng ở phổi, tim, mắt hoặc tổn thương thận, tim, phổi, da... nếu mắc lupus ban đỏ hệ thống.

Đa số trường hợp viêm đa khớp không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được kiểm soát tốt, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh có thể không bị ảnh hưởng nhiều và giảm đáng kể nguy cơ xuất hiện biến chứng. Một số phương pháp có thể giảm viêm đa khớp như dùng thuốc theo đường uống hoặc tiêm, trong đó, tiêm khớp có tác dụng giảm đau và viêm nhanh chóng nhưng có thể gây ra tác dụng phụ nếu lạm dụng.

Tập thể dục thường xuyên ở cường độ thích hợp giúp hệ cơ xương khớp linh hoạt hơn. Tùy vào khả năng và sở thích, người bệnh có thể bắt đầu từ những bài tập nhẹ nhàng hoặc nâng cao như đi bộ, bơi lội, đạp xe. Vận động cũng góp phần duy trì cân nặng ở mức lành mạnh, giảm áp lực lên xương khớp.

Nếu viêm đa khớp nghiêm trọng, biến chứng hư khớp, mất hoàn toàn chức năng, bác sĩ đề nghị thay khớp. Tùy vị trí khớp tổn thương nặng mà có các loại khớp nhân tạo và phương pháp phẫu thuật khác nhau. Đây là biện pháp can thiệp xâm lấn, thay thế khớp cũ đã hư hại bằng khớp mới nhân tạo, giúp người bệnh khôi phục khả năng vận động. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh thường có thể đi lại ngay sau khi thay các khớp lớn như gối, háng... chỉ sau 1-2 ngày.

Để kiểm soát tốt viêm đa khớp và phòng tránh các biến chứng, bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị, tái khám định kỳ hoặc ngay khi có bất thường.

Phi Hồng