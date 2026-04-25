Bụng to như mang thai 9 tháng do u buồng trứng

Hà NộiChị Hà, 49 tuổi, khối u buồng trứng bên phải kích thước 15x20x30 cm tương đương thai 9 tháng choán gần hết ổ bụng.

BS.CKII Hà Ngọc Đại, Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khối u chèn ép ổ bụng, niệu quản phải gây giãn đài bể thận - niệu quản phải. Ổ bụng có dịch tự do, chủ yếu quanh cực dưới khối u.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u buồng trứng, cắt tử cung, phần phụ đối diện, sinh thiết lạnh trong mổ, đánh giá nhanh bản chất khối u. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư buồng trứng.

Sau mổ, chị Hà được đánh giá lại giai đoạn bệnh, kết quả giải phẫu bệnh, mức độ lan rộng và thể trạng toàn thân. Từ đó, bác sĩ để xây dựng kế hoạch điều trị ung thư.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cắt khối u cho một bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U buồng trứng là các khối tăng sinh bất thường phát triển tại buồng trứng. Bác sĩ Đại cho hay 90% u buồng trứng là lành tính nhưng bệnh vẫn có nguy cơ phát triển thành ác tính. Bệnh diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Nhiều khối u lớn dần nhưng người bệnh chỉ thấy bụng to lên, đầy bụng, ăn nhanh no, đau âm ỉ hoặc tiểu tiện bất thường. Đến khi khối u chèn ép mạnh vào cơ quan xung quanh, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiểu khó hoặc ảnh hưởng chức năng thận.

Các biểu hiện ban đầu không đặc hiệu, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc tăng cân. Với những khối u lớn, nguy cơ xoắn, vỡ, chèn ép niệu quản, bàng quang, ruột, đặc biệt tiềm ẩn tổn thương ác tính.

Với khối u buồng trứng lớn, người bệnh thường cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm, CT hoặc MRI, xét nghiệm cần thiết trước mổ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bản chất lành hay ác của khối u chỉ có thể được xác định rõ ngay trong lúc phẫu thuật nhờ sinh thiết lạnh, giải phẫu bệnh.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ sống trên 5 năm đối với ung thư buồng trứng giai đoạn đầu là khoảng 93-98%. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ tại bệnh viện uy tín khi có dấu hiệu như bụng to, đầy tức vùng chậu, tiểu nhiều, tiểu khó, nhanh no hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân.

Vân Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi