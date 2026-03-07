Bữa sáng giảm cân của nam và nữ khác nhau không?

Vợ chồng tôi đang ăn kiêng giảm cân, bữa sáng của mỗi người có cần chế biến khác nhau không? (Ngọc Thúy, 35 tuổi)

Trả lời

Quá trình trao đổi chất ở nam giới và nữ giới khác nhau. Do đó, chế độ ăn cần phù hợp theo giới tính để có thể hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ hiệu quả.

Nam giới có tốc độ trao đổi chất cao hơn nữ giới nhờ tỷ lệ cơ bắp lớn và hormone testosterone giúp đốt cháy năng lượng nhanh chóng. Do đó, bữa sáng của nam cần giàu carbohydrate, thành phần chủ yếu đến từ thực phẩm nhóm tinh bột phức hợp như bánh mì nguyên cám, gạo lứt, yến mạch, khoai lang. Carbs cung cấp năng lượng bền vững cho cơ bắp, hỗ trợ tăng cơ và tối ưu hóa quá trình trao đổi chất.

Thay đổi thành phần bữa sáng theo giới tính có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh được tạo bởi AI

Vị trí tích trữ mỡ và đặc điểm của mỡ cũng khác nhau giữa hai giới. Phụ nữ thường có nhiều mỡ hơn. Nam giới thường tích mỡ quanh vùng bụng (thân hình quả táo) còn nữ giới chủ yếu tích mỡ vùng hông, đùi (thân hình quả lê). Mô hình phân bố mỡ ở nữ giới có lợi hơn, do đó bữa sáng nên tăng cường chất béo gồm như trứng ốp la, cá hồi, quả bơ....

Nồng độ axit béo trong huyết tương của phụ nữ cao hơn nam giới khoảng 40%, hỗ trợ phân giải chất béo dự trữ, chuyển đổi axit béo bão hòa thành axit béo không bão hòa. Do đó bữa sáng với lượng chất béo vừa phải có ích cho quá trình giảm cân.

Vợ chồng bạn nên tìm hiểu các món ăn sáng ít calo, giàu protein nạc cho bữa sáng. Quan trọng nhất là tiêu thụ lượng thực phẩm vừa đủ, kiểm soát tổng lượng calo nạp vào thấp hơn calo tiêu hao, tránh dư thừa gây tác dụng ngược tăng cân.

Đức Hạnh