Bố mẹ cùng con giảm cân

TP HCMAnh Tuấn, 48 tuổi, lên nhiều kế hoạch giảm cân cho con trai đều thất bại, quyết định cùng con ăn kiêng và tập luyện để đạt mục tiêu.

Cả nhà anh Tuấn đều thuộc tạng người đầy đặn, nghĩ "tốt tướng" là dấu hiệu của phúc khí, dễ làm ăn nên không có ý định giảm cân. Khi con trai anh Tuấn là Phúc 15 tuổi nặng 120 kg, có nguyện vọng thi vào ngành hàng không, gia đình mới tính chuyện giảm cân để con có thân hình cân đối đáp ứng điều kiện.

Phúc được áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt: đá bóng, đi bơi, chạy bộ một tiếng mỗi buổi chiều; kiêng ăn vặt, không uống nước ngọt, ăn chế độ riêng với nửa bát cơm trắng, rau, trứng, ức gà luộc. Để hiệu quả nhanh hơn, anh Tuấn mua cho con "gói giảm cân giảm mỡ" ở spa giá 30 triệu đồng cho 8 buổi đánh mỡ. Sau một tháng, Phúc giảm được 2 kg nhưng kiệt sức, chán ăn, cân nặng tăng trở lại.

Bác sĩ Hoàng tư vấn điều trị béo phì cho cha con anh Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, anh Tuấn nặng 85 kg, vợ anh 76 kg, Phúc hơn 120 kg - BMI 42,3 - béo phì mức độ cao nhất. Phúc ngủ ngáy to, đồng mắc gan nhiễm mỡ độ ba, tăng axit uric máu, rối loạn mỡ máu.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, tư vấn nếu chỉ điều trị cho con mà bố mẹ không giảm cân thì kết quả không bền vững, dễ tăng cân trở lại, bởi thói quen ăn uống và vận động của con thường giống người lớn. Nếu bố mẹ vẫn ăn uống không lành mạnh, trẻ rất dễ tái thừa cân. Người lớn giảm cân tạo ra môi trường ăn uống lành mạnh giúp trẻ không cảm thấy cô đơn trong quá trình giảm cân.

Bác sĩ Hoàng lên phác đồ điều trị béo phì toàn diện nhưng cá thể hóa theo mức độ béo phì, bệnh nền và biến chứng béo phì cho từng thành viên gia đình. Ngoài thuốc uống và thuốc tiêm với liều lượng riêng, bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho cả nhà anh Tuấn chế độ ăn tăng cường rau và chuyển dần các món kho, rán thành luộc hoặc chiên không dầu... Đồng thời chuyên viên vận động hướng dẫn các bài tập thể dục đơn giản cả gia đình có thể thực hiện cùng nhau như đi bộ, nhảy dây, leo cầu thang, bơi 30 phút mỗi ngày, sau đó tăng lên một giờ.

"Khi cùng con giảm cân tôi mới hiểu các biện pháp khắt khe trước đó là sai lầm" anh Tuấn nói.

Chuyên viên vận động hướng dẫn các bài tập phù hợp cho hai mẹ con Phúc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện, sau tháng đầu tiên, mỗi người trong gia đình anh Tuấn đều giảm 3-5 kg. Vợ anh Tuấn tiếp tục điều trị để đạt mục tiêu giảm còn 55 kg, hai cha con về mức 65-70 kg.

Béo phì có xu hướng gia tăng ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 19 triệu người trưởng thành béo phì (chỉ số BMI trên 25), kéo theo hàng loạt rối loạn sức khỏe nghiêm trọng, tốc độ gia tăng được đánh giá là nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Béo phì ở trẻ 5-19 tuổi đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Béo phì trong thời thơ ấu thường kéo dài đến tuổi trưởng thành làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm nghiêm trọng như đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Theo bác sĩ Hoàng, béo phì có tính chất gia đình nên khi bố mẹ béo phì thì khả năng con cái thừa cân rất cao. Vì thế, điều trị giảm cân không chỉ cá thể hóa từng người mà còn phải thay đổi đồng bộ cả thói quen lối sống và sinh hoạt của gia đình.

Đức Hạnh