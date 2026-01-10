7 món chứa chất béo tốt giúp giảm cân

Chất béo lành mạnh trong quả bơ, trứng, dầu ô liu có thể giúp giảm cholesterol xấu trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ, hỗ trợ giảm cân.

Chất béo có vai trò rất quan trọng để cơ thể hoạt động bình thường, cung cấp năng lượng để hấp thụ vitamin, khoáng chất. Có hai loại nhóm chất béo chính là chất béo tốt và chất béo xấu.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo, Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chất béo tốt còn được gọi là chất béo không bão hòa, tồn tại dưới hai dạng không bão hòa đa và không bão hòa đơn. Loại chất béo này giúp giảm cholesterol trong máu, sản sinh cholesterol tốt (HDL) cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Chất béo xấu bao gồm chất béo chuyển hóa (chất béo bão hòa) có thể tìm thấy trong các loại thịt, thịt đỏ, bánh, thực phẩm chiên rán... Tiêu thụ quá nhiều chất béo này dễ làm tăng hàm lượng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt, tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch, đột quỵ...

Bác sĩ Thảo chỉ ra một số thực phẩm chứa chất béo tốt có thể giúp giảm cân.

Quả bơ

100 g quả bơ có chứa khoảng 14,7 g chất béo không bão hòa đơn (axit oleic), có lợi cho sức khỏe. Ăn bơ bổ sung chất xơ cùng chất béo tốt cho cơ thể, góp phần giảm cholesterol LDL, triglyceride và tăng cholesterol HDL, bớt thèm ăn. Tuy nhiên, bơ chứa lượng calo cao, nên ăn nửa quả khoảng 30 phút trước mỗi bữa để ăn ít hơn, hỗ trợ giảm cân.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo tốt hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh được tạo bởi AI

Trứng

Lòng đỏ trứng giàu chất béo, nhiều cholesterol. Trung bình một quả trứng có khoảng 212 mg cholesterol, tương đương 71% hàm lượng cần được bổ sung một ngày. Ăn trứng giúp giảm cân vì giàu protein, tạo cảm giác no lâu, tăng cường trao đổi chất. Món ăn từ trứng ít calo (khoảng 78 calo trong một quả), không lo tích tụ mỡ. Để giảm cân hiệu quả và an toàn, hãy ưu tiên trứng luộc, kết hợp với rau xanh, trái cây ít carb, dùng vào bữa sáng hoặc trước bữa chính, hạn chế chiên rán, sốt béo.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích, chứa nhiều axit béo omega-3, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và não bộ. Những loại cá béo này còn giàu protein, mang lại cảm giác no, bớt thèm ăn.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu giàu chất béo lành mạnh và vitamin E, K. Chất béo chính trong dầu ô liu là các loại không bão hòa omega-3 và omega-6, có lợi cho cơ thể. Loại dầu này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm.

Chocolate đen

Chocolate đen cung cấp nhiều axit béo không bão hòa đơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo nhanh hơn. Thực phẩm này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp kiểm soát cholesterol, huyết áp, hỗ trợ cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng và lo âu.

Sữa chua

Theo bác sĩ Thảo, người giảm cân nên chọn sữa chua nguyên chất vì giàu chất béo và men vi sinh, canxi, protein, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sữa chua chứa nhiều protein, tạo cảm giác no lâu, có lợi cho quá trình giảm cân.

Các loại hạt

Hạt chia, hạt lanh, hạt óc chó, hạnh nhân, macca giàu chất béo tốt, chất xơ và protein, hỗ trợ giảm cân và giảm cholesterol xấu.

Đức Hạnh