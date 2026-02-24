Bớt mệt mỏi sau Tết với 5 thói quen đơn giản

Sau kỳ nghỉ xáo trộn nhịp sinh hoạt, duy trì vận động, uống đủ nước và thực hành chánh niệm giúp cơ thể lấy lại năng lượng, giảm uể oải.

Duy trì giờ thức dậy cố định

Cơ thể hoạt động hiệu quả khi được duy trì theo nhịp quen thuộc. Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi sáng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ và duy trì mức năng lượng ổn định. Sau Tết, nên trở lại khung giờ dậy sớm (khoảng 6h) để cơ thể thích nghi nhanh, tránh cảm giác uể oải và nâng cao hiệu suất làm việc.

Uống đủ nước và ăn sáng lành mạnh

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể dễ bị mất nước. Uống nước ngay khi thức dậy để bù nước cho cơ thể, kích hoạt quá trình trao đổi chất và hỗ trợ chức năng thận.

Một bữa sáng lành mạnh cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, ổn định đường huyết cũng như hoạt động tiêu hóa, góp phần tăng năng lượng, sự tỉnh táo. Nên chọn các món ăn giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa như trái cây mọng nước, ức gà, sữa chua Hy Lạp, yến mạch hoặc bánh mì nướng nguyên cám, trứng.

Uống một cốc nước buổi sáng giúp tiêu hóa ổn định. Ảnh: Anh Chi

Kết hợp các bài tập giãn cơ

Giãn cơ mỗi sáng giúp giảm căng cứng cơ khớp sau khi ngủ, tăng lưu thông máu và hỗ trợ phục hồi mô. Thói quen này không chỉ cải thiện độ linh hoạt mà còn góp phần giảm căng thẳng, nâng cao sự tập trung và giúp cơ thể khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh giãn cơ, bạn có thể duy trì các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, yoga, chạy bộ hoặc tập sức mạnh. Vận động thường xuyên kích thích cơ thể giải phóng các hormone tạo cảm giác tích cực như dopamine, serotonin và endorphin, từ đó cải thiện tâm trạng cũng như duy trì mức năng lượng ổn định suốt ngày.

Thực hành chánh niệm

Chánh niệm là thực hành đưa sự chú ý trở về hiện tại một cách nhẹ nhàng và có chủ đích. Bạn có thể thực hiện khi ngồi thiền hoặc lồng ghép vào các hoạt động thường ngày như đi bộ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Để thực hành chánh niệm, hãy chọn một không gian yên tĩnh như phòng ngủ, phòng tắm hoặc vài phút ngồi trong xe trước khi bắt đầu ngày mới. Tập trung vào nhịp thở đều đặn giúp tâm trí lắng dịu và giảm căng thẳng. Ngoài ra, thiền, yoga, thái cực quyền hoặc vài phút tĩnh tâm trước khi ngủ cũng hỗ trợ thư giãn tinh thần, cải thiện tâm trạng và hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Anh Chi (Theo Very Well Health)