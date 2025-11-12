4 cách thở giúp nhanh chóng giảm căng thẳng

Hít thở sâu, tập trung hơi thở, thời gian hít vào và thở ra bằng nhau, thư giãn cơ góp phần thư giãn tâm trí, giảm căng thẳng.

Thực hiện các bài tập thở đơn giản nhưng đúng cách như thói quen hằng ngày góp phần điều chỉnh tâm trạng, có lợi cho sức khỏe. Thở sâu kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp. Thở ra dài có thể làm giảm nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Đồng thời, hít thở đúng cách cung cấp nhiều oxy hơn cho não, từ đó tăng khả năng tập trung.

Trước khi bắt đầu bài tập thở, nên chọn một nơi yên tĩnh, có thể là trên giường, trên sàn phòng khách hoặc trên một chiếc ghế thoải mái. Không ép buộc bản thân vì có thể khiến stress nặng hơn, cố gắng thực hiện hai lần một ngày, chọn quần áo thoải mái.

Thở đúng cách giúp thư giãn tinh thần. Ảnh được tạo bởi AI

Hít thở sâu

Hít thở ngắn và nông vào ngực có thể tạo cảm giác lo lắng, tiêu hao năng lượng gây mệt mỏi. Kỹ thuật hít thở sâu có thể đưa không khí đến bụng, dễ thư giãn.

Bạn có thể nằm ngửa trên giường hoặc trên sàn, kê gối dưới đầu và đầu gối hoặc ngồi trên ghế với vai, đầu, cổ tựa vào lưng ghế. Hít vào bằng mũi để bụng bạn đầy không khí, sau đó thở ra bằng mũi. Đặt một tay lên bụng, tay còn lại lên ngực. Hít vào cho đến khi thấy bụng phồng lên. Ngừng thở ra khi cảm nhận bụng xẹp xuống. Lặp lại động tác liên tục vào kéo dài trong 10 phút.

Tập trung hơi thở

Kỹ thuật này đòi hỏi người tập nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi. Khi hít vào nên tập trung vào luồng không khí và tưởng tượng đến hoạt động khiến bạn có cảm giác bình yên và tĩnh lặng.

Thời gian hít vào và thở ra bằng nhau

Trong bài tập này, bạn sẽ điều chỉnh thời gian hít vào và thở ra cho phù hợp. Theo thời gian, bạn sẽ tăng dần thời gian hít vào và thở ra cùng một lúc. Nên ngồi thoải mái trên sàn hoặc trên ghế, hít vào bằng mũi trong 5 giây và thở ra bằng mũi trong 5 giây. Lặp lại nhiều lần đồng thời tăng thời gian hít, thở lên 7, 9, 10 hoặc hơn góp phần giảm căng thẳng

Thư giãn cơ tiến triển

Kỹ thuật thư giãn cơ tiến triển giúp thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Người tập nằm thoải mái trên sàn, hít thở sâu vài lần để thư giãn. Khi hít vào nên căng cơ ở bàn chân và thở ra kèm động tác thả lỏng bàn chân. Tiếp đến căng cơ bắp chân khi hít vào và thả lỏng cơ bắp chân khi thở ra. Thực hiện các động tác hít thở và căng cơ nhiều phần trên cơ thể gồm chân, bụng, ngực, ngón tay, cánh tay, vai, cổ và mặt.

Anh Chi (Theo Health)