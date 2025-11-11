Bốn biến chứng phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) mạn tính có thể tiến triển nặng, biến chứng gây tràn khí màng phổi, bệnh tim mạch.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Thắm, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, COPD là tình trạng viêm mạn tính của niêm mạc đường thở khiến lòng phế quản bị hẹp, luồng khí lưu thông khó khăn. Người bệnh thường cảm thấy khó thở khi gắng sức, kèm ho kéo dài và khạc đờm. Nếu không điều trị bệnh đúng cách ở giai đoạn sớm có thể gây ra nhiều biến chứng.

Tràn khí màng phổi

Tràn khí màng phổi là một trong những biến chứng nặng nề và cấp tính thường gặp ở người mắc bệnh COPD giai đoạn muộn. Khi đường thở bị tắc nghẽn kéo dài, lượng khí hít vào không được thở ra hết khiến các phế nang giãn căng, mỏng đi và dễ vỡ. Khí thoát ra khỏi phế nang đi vào khoang màng phổi làm phổi xẹp lại, gây khó thở, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh lý tim mạch

Ngoài tổn thương ở phổi, bệnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tim. Ở giai đoạn nặng, phổi không thể trao đổi khí hiệu quả, dẫn đến thiếu oxy trong máu và tích tụ khí cacbonic. Thiếu oxy kéo dài và tăng áp lực trong hệ tuần hoàn phổi khiến tim phải hoạt động quá sức để bơm máu, lâu dần dẫn đến giãn và suy tim phải. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp kèm suy tim, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai cơ quan này. Phối hợp điều trị giữa chuyên khoa hô hấp và tim mạch cho người bệnh là rất cần thiết.

Giảm tuổi thọ

Bác sĩ Thắm cho hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính làm giảm đáng kể tuổi thọ của người mắc, đặc biệt ở giai đoạn nặng và rất nặng. Tỷ lệ sống sau 5 năm trong những trường hợp này còn khoảng 70% và 30%. Các nguyên nhân tử vong phổ biến gồm suy hô hấp, nhiễm trùng hô hấp, nhồi máu phổi, rối loạn nhịp tim và ung thư phổi. Ngay cả người bệnh ở giai đoạn nhẹ, tuổi thọ trung bình vẫn thấp hơn so với người khỏe mạnh cùng tuổi.

Tàn phế

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Người bệnh thường xuyên bị khó thở, mệt mỏi, giảm khả năng vận động, phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hàng ngày. Bệnh nhân COPD nặng cần thở oxy dài hạn có thể khoảng 16-18 giờ mỗi ngày. Tàn phế do COPD ảnh hưởng đến thể chất, tác động mạnh đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Theo bác sĩ Thắm, hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tuy vậy, người bệnh vẫn có thể kiểm soát tốt các triệu chứng nếu tuân thủ phác đồ điều trị. Bỏ thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, tiêm phòng cúm và phế cầu đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để tái khám kịp thời, đều góp phần quan trọng giúp làm chậm tiến triển của bệnh. Khi chủ động điều trị kết hợp duy trì lối sống lành mạnh, người bệnh COPD vẫn có thể sống khỏe và giảm nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm.

Thu Giang