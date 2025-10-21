Hơn 7.000 hóa chất độc hại trong thuốc lá tấn công phổi, làm biến
đổi tế bào và tăng nguy cơ ung thư gấp 20-30 lần.

Điều gì xảy ra
với phổi khi hút thuốc?

Tác hại

Ngay
sau khi
hút một điếu thuốc

Đường thở co lại,
khó thở nhẹ

Lông mao tê liệt,
không thể làm sạch bụi,
vi khuẩn

Vài ngày
đến vài tuần

Tăng tiết chất nhầy trong phổi

ho, khò khè, đờm

Vài tháng
đến một năm

Lông mao bị
hủy hoại
phổi không làm sạch

Nguy cơ viêm phổi,
viêm phế quản

Giảm thể tích khí thở ra
- Bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính

Ho khan, đờm,

khó thở,
đau ngực

Sau
5-10 năm

Tổn thương
không thể hồi phục

Tăng nguy cơ
khí phế thũng

Mắc bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính

Nguy cơ ung thư phổi
tăng 20-30 lần

Sau
15-20 năm

Tế bào đột biến

ung thư phổi

K phổi giai đoạn cuối:
Tỷ lệ sống sau 5 năm
dưới 10%

Phổi thay đổi thế nào
khi bỏ thuốc lá?

Thay đổi

Sau
20 phút

Đường thở
giãn ra

Sau
12 giờ

Oxy đến phổi tăng

Sau
1-2 ngày

Ho nhiều hơn
- phổi làm sạch

Sau
1-2 tuần

Ống phế quản
giãn ra,
dễ thở

Chức năng phổi
cải thiện

Lông mao mọc lại

làm sạch phổi

Sau
1-9 tháng

Ho, khó thở giảm

Chống
nhiễm trùng tăng

Dung tích phổi tăng

Sau
1 năm

Phổi vận chuyển
oxy tốt hơn

Sau
5-10 năm

Ung thư phổi
giảm 30-50%

Lông mao
gần như bình thường

Sau
15-20 năm

Nguy cơ
ung thư phổi
gần bằng người
chưa hút thuốc

Lão hóa phổi giảm

*Nội dung được tư vấn bởi tiến sĩ, bác sĩ
Phạm Thị Lệ Quyên,
khoa Hô hấp,
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Thiết kế: Hằng Trịnh | Kỹ thuật: Sơn Bá

 