Hơn 7.000 hóa chất độc hại trong thuốc lá tấn công phổi, làm biến
đổi tế bào và tăng nguy cơ ung thư gấp 20-30 lần.
Điều gì xảy ra
với phổi khi hút thuốc?
Tác hại
Ngay
sau khi
hút một điếu thuốc
Đường thở co lại,
khó thở nhẹ
Lông mao tê liệt,
không thể làm sạch bụi,
vi khuẩn
Vài ngày
đến vài tuần
Tăng tiết chất nhầy trong phổi
ho, khò khè, đờm
Vài tháng
đến một năm
Lông mao bị
hủy hoại
phổi không làm sạch
Nguy cơ viêm phổi,
viêm phế quản
Giảm thể tích khí thở ra
- Bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính
Ho khan, đờm,
khó thở,
đau ngực
Sau
5-10 năm
Tổn thương
không thể hồi phục
Tăng nguy cơ
khí phế thũng
Mắc bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính
Nguy cơ ung thư phổi
tăng 20-30 lần
Sau
15-20 năm
Tế bào đột biến
ung thư phổi
K phổi giai đoạn cuối:
Tỷ lệ sống sau 5 năm
dưới 10%
Phổi thay đổi thế nào
khi bỏ thuốc lá?
Thay đổi
Sau
20 phút
Đường thở
giãn ra
Sau
12 giờ
Oxy đến phổi tăng
Sau
1-2 ngày
Ho nhiều hơn
- phổi làm sạch
Sau
1-2 tuần
Ống phế quản
giãn ra,
dễ thở
Chức năng phổi
cải thiện
Lông mao mọc lại
làm sạch phổi
Sau
1-9 tháng
Ho, khó thở giảm
Chống
nhiễm trùng tăng
Dung tích phổi tăng
Sau
1 năm
Phổi vận chuyển
oxy tốt hơn
Sau
5-10 năm
Ung thư phổi
giảm 30-50%
Lông mao
gần như bình thường
Sau
15-20 năm
Nguy cơ
ung thư phổi
gần bằng người
chưa hút thuốc
Lão hóa phổi giảm