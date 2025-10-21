Hơn 7.000 hóa chất độc hại trong thuốc lá tấn công phổi, làm biến

đổi tế bào và tăng nguy cơ ung thư gấp 20-30 lần.

Điều gì xảy ra

với phổi khi hút thuốc? Tác hại Ngay

sau khi

hút một điếu thuốc Đường thở co lại,

khó thở nhẹ Lông mao tê liệt,

không thể làm sạch bụi,

vi khuẩn Vài ngày

đến vài tuần Tăng tiết chất nhầy trong phổi



ho, khò khè, đờm Vài tháng

đến một năm Lông mao bị

hủy hoại

phổi không làm sạch Nguy cơ viêm phổi,

viêm phế quản Giảm thể tích khí thở ra

- Bệnh phổi tắc nghẽn

mạn tính Ho khan, đờm,



khó thở,

đau ngực Sau

5-10 năm Tổn thương

không thể hồi phục Tăng nguy cơ

khí phế thũng Mắc bệnh phổi tắc nghẽn

mạn tính Nguy cơ ung thư phổi

tăng 20-30 lần Sau

15-20 năm Tế bào đột biến



ung thư phổi K phổi giai đoạn cuối:

Tỷ lệ sống sau 5 năm

dưới 10%