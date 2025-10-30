Biến chứng ngưng thở khi ngủ không được điều trị

Ngưng thở khi ngủ không được điều trị có thể dẫn đến huyết áp cao, tiểu đêm, giảm khả năng tư duy, mộng du.

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng ngưng thở lặp đi lặp lại trong khi ngủ, từ 10 giây trở lên, dẫn đến giảm nồng độ oxy trong máu. Các triệu chứng nhận biết như ngáy to và không đều, tiếng thở hổn hển hoặc nghẹn thở khi ngủ, ngủ không sâu giấc, mệt mỏi ban ngày, đau đầu... Nếu tình trạng kéo dài không điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng.

Trầm cảm

Ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, làm tăng nguy cơ trầm cảm. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm nỗi buồn dai dẳng, năng lượng thấp, kém tập trung, mất hứng thú với các hoạt động, thay đổi cảm giác thèm ăn, có cảm giác tội lỗi hoặc vô giá trị. Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ có thể cải thiện tâm trạng, năng lượng, một số người có thể cần liệu pháp hoặc thuốc chống trầm cảm.

Suy giảm khả năng tư duy

Người bệnh dễ lú lẫn vào ban ngày, không suy nghĩ rõ ràng. Tình trạng xẹp đường thở tái diễn vào ban đêm làm gián đoạn giấc ngủ. Ngủ kém khiến não không được nghỉ ngơi đầy đủ và điều chỉnh chất dẫn truyền thần kinh, dẫn đến suy nghĩ mơ hồ, kém tập trung, gặp vấn đề về chú ý và trí nhớ ngắn hạn. Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ có thể cải thiện sự tập trung, tốt cho não.

Ngưng thở khi ngủ gây mệt mỏi kéo dài. Ảnh tạo bởi AI

Huyết áp cao

Ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ huyết áp cao, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Rối loạn hô hấp ban đêm làm giảm nồng độ oxy, tăng nhịp tim, gây viêm. Nếu huyết áp cao và khó kiểm soát thì người bệnh cần đi khám. Phương pháp điều trị bằng áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) có thể hiệu quả, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tiểu đêm

Đi tiểu đêm thường xuyên có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ. Giấc ngủ bị gián đoạn làm giảm tiết hormone chống bài niệu (ADH), dẫn đến đi tiểu nhiều hơn. Các nguyên nhân khác bao gồm uống quá nhiều nước, dùng thuốc lợi tiểu hoặc vấn đề về tuyến tiền liệt. Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Nghiến răng

Nghiến răng làm căng các cơ đường thở, hạn chế chuyển động hàm. Tình trạng này gây tổn thương răng, ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm, vấn đề về khớp và đau đầu.

Mộng du, nói chuyện khi ngủ

Mộng du, nói mớ hoặc ăn khi ngủ thường là những dấu hiệu tiềm ẩn của ngưng thở khi ngủ. Chứng rối loạn giấc ngủ này xảy ra khi não một phần thức, ngủ.

Trong trạng thái hỗn hợp này, não vẫn hoạt động, dẫn đến hành động như đi bộ mà không có ý thức về việc đó. Ngưng thở khi ngủ làm gián đoạn giấc ngủ thông thường, có thể kích hoạt những hành vi bất thường này. Điều trị bệnh làm giảm chuyển động chân tay, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)