Bị viêm phế quản nên tránh ăn gì?

Đường tinh luyện, chất béo không lành mạnh, nhiều muối không tốt cho quá trình hồi phục của người bệnh viêm phế quản.

Viêm phế quản là tình trạng niêm mạc ống phế quản bị viêm, sưng nề và tăng tiết đờm, gây các triệu chứng như ho, khạc đờm và khó thở. Bệnh thường do virus, vi khuẩn hoặc các yếu tố kích thích như khói bụi gây ra.

Các nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh đường ruột có liên quan chặt chẽ đến khả năng miễn dịch của phổi. Khi hệ vi sinh mất cân bằng, cơ thể dễ suy giảm khả năng chống lại tác nhân gây nhiễm trùng, từ đó làm nặng thêm các bệnh hô hấp như viêm phế quản. Người bệnh cần chú ý chế độ ăn uống, tránh một số thực phẩm có thể khiến triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.

Đường tinh luyện và carbohydrate đơn giản

Thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện và carbohydrate đơn giản như nước ngọt, nước ép trái cây thêm đường, bánh mì trắng có thể làm tăng nhanh đường huyết và insulin. Khi tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể góp phần thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình hồi phục ở người viêm phế quản.

Ăn nhiều đường tinh luyện chứa "calo rỗng" thường dẫn đến tăng cân, béo phì, nguy cơ cao mắc bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, sâu răng. Nó còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, trầm cảm, sa sút trí tuệ.

Chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa

Các loại chất béo này thường có trong thực phẩm chiên rán, đồ ăn vặt đóng gói, bánh ngọt, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe phổi. Chế độ ăn có nhiều chất này cũng làm giảm sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột. Người bệnh nên lựa chọn phương pháp nấu ăn như nướng, hấp, áp chảo, tập trung vào thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ phục hồi hệ hô hấp.

Thực phẩm nhiều muối

Nạp nhiều muối có thể khiến cơ thể giữ nước, làm trầm trọng thêm tình trạng khó thở ở người mắc bệnh về đường hô hấp. Giảm lượng muối tiêu thị trong quá trình hồi phục sau viêm phế quản góp phần duy trì chức năng đường thở tốt, giảm khó chịu do tích tụ dịch.

Người viêm phế quản nên tập trung vào thực phẩm nguyên chất giàu chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa. Rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, chất béo lành mạnh hỗ trợ làm giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe đường ruột. Uống đủ nước, nghỉ ngơi đầy đủ cũng đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hồi phục.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)