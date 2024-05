Bị u xơ tử cung khi mang song thai thụ tinh ống nghiệm có nguy hiểm?

Tôi mang thai đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF) hơn hai tháng, có u xơ tử cung. U có ảnh hưởng bé không và tôi có thể sinh bé đủ ngày đủ tháng? (Ánh Thúy, TP HCM)

Trả lời:

Phụ nữ mang đa thai, nguy cơ sẩy thai, sinh non cao hơn gấp nhiều lần so với đơn thai. Trường hợp của bạn, mang song thai còn kèm u xơ tử cung thì mức độ nguy hiểm nhân đôi. Tuy nhiên, tùy vào vị trí u xơ và kích thước khối u có thể gây những tác động lên thai kỳ.

Hiệp hội Sản Phụ khoa Quốc tế (FIGO) phân chia u xơ tử cung làm 8 loại. Theo đó, FIGO 0 là u xơ có cuống nằm trong buồng tử cung. FIGO 1 là u xơ nằm dưới niêm mạc tử cung. FIGO 2-3 là u xơ nằm trong cơ tử cung và tiếp xúc với buồng tử cung. FIGO 2-5 là nhóm u xơ tử cung nằm trong cơ tử cung. FIGO 6-7 là u xơ nằm dưới niêm mạc thành tử cung và FIGO 8 khi u xơ nằm ở các vị trí khác.

U có thể cạnh tranh vị trí với thai gây sảy thai. Những loại u to, kích thước lớn 7-10 cm, cũng ít gây sinh non hay sảy thai. Trường hợp của bạn, khi khám thai bác sĩ đo chiều dài cổ tử cung, nếu dưới 25 mm ở tuần 18 đến 24 là ngắn, cảnh báo nguy cơ sinh non. Lúc này, thai phụ có thể được sử dụng một số giải pháp hỗ trợ như thuốc đặt âm đạo, vòng nâng nhằm hỗ trợ kéo dài thai kỳ, giảm nguy cơ sinh non.

Khi thai nhỏ 8-12 tuần, buồng tử cung chưa có áp lực lớn nên thường không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, đến 18-20 tuần, hai thai gây áp lực lớn lên tử cung, bác sĩ chỉ định lịch khám thai liên tục nhằm theo dõi sát sao chiều dài cổ tử cung để hỗ trợ kịp thời nếu thai phụ chuyển dạ sinh non (dưới 24 tuần). Thai từ 24 tuần trở lên có thể nuôi sống được. Tuy nhiên, trẻ chào đời quá non tháng đi kèm nhiều rủi ro, biến chứng nguy hiểm về sức khỏe, sự phát triển tâm thần, vận động.

Thời gian mang thai trung bình của trường hợp song thai vào khoảng 35 tuần (thai đủ tháng tính từ 38 đến 41 tuần, sinh non khi sinh trước 37 tuần). Trường hợp của bạn cần theo dõi thai kỳ, kích thước u, dựa vào sự tiến triển của u. Một số trường hợp bác sĩ sẽ chủ động mổ lấy thai sớm nếu u chèn ép thai, thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Một số thai kỳ có thể kéo dài đến 36-37 tuần.

Ca mổ song thai IVF tại Bệnh viện Tâm Anh ở tuần thai 36. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Phụ nữ mang đa thai nên chọn cơ sở khám có đơn vị sơ sinh hiện đại, có khả năng nuôi dưỡng bé sinh non và cực non. Bác sĩ sơ sinh hỗ trợ tích cực ngay từ sau khi sinh ở trong phòng sinh hoặc phòng mổ dưới sự hỗ trợ của các phương pháp, kỹ thuật, máy móc hiện đại giúp bé vượt qua các bệnh nguy hiểm ở trẻ sinh non tháng.

Bạn có u xơ tử cung, mang song thai, chặng đường sắp tới còn dài. Bạn cần tuân thủ khám thai, ăn uống đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan để thai cán đích an toàn.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM