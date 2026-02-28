Bị thoái hóa khớp gối có nên đi bộ thường xuyên?

Tôi 54 tuổi, thoái hóa khớp gối mức độ nhẹ. Tôi có nên đi bộ để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày không, nên lưu ý gì? (Thành Tài, TP HCM)

Trả lời:

Thoái hóa khớp là tình trạng tổn thương sụn và xương dưới sụn, kèm theo phản ứng viêm và giảm lượng dịch khớp. Khi khớp bị thoái hóa, sụn khớp bị bào mòn, lâu ngày trơ ra đầu xương dưới sụn. Phần xương dưới sụn cũng bắt đầu thay đổi cấu trúc, dẫn đến phản ứng tạo các chất gây viêm, xuất hiện triệu chứng sưng, đau, nhất là khi vận động, đi lại.

Người bị thoái hóa khớp nhẹ đến trung bình có thể đi bộ như hình thức vận động phù hợp, giúp giảm đau, hạn chế cứng khớp và cải thiện độ linh hoạt của khớp gối nếu thực hiện đúng cách. Vận động thường xuyên với cường độ vừa phải kích thích tăng tiết dịch khớp giúp sụn khớp nhận đủ dinh dưỡng để duy trì chức năng. Đi bộ còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh nhóm cơ đùi trước và cơ quanh gối, giảm tải trực tiếp lên bề mặt khớp.

Anh nên bắt đầu đi bộ 10-15 phút mỗi ngày, khởi động kỹ và đi bộ tốc độ chậm trên địa hình bằng phẳng, tránh dốc cao và leo cầu thang nhiều. Anh có thể tăng dần thời gian theo khả năng chịu đựng của khớp. Sử dụng giày có độ đệm phù hợp, ôm chân vừa phải giúp phân tán lực tác động. Có thể kết hợp các bài tập tăng cường cơ đùi, cơ mông và bài tập giãn cơ để hỗ trợ khớp gối lâu dài. Trong lúc đi bộ nếu xuất hiện các cơn đau khớp gối nhiều, người bệnh nên tạm ngừng, không gắng sức đi tiếp để tránh khớp bị tổn thương. Không nên đi bộ khi khớp đang viêm cấp, sưng nhiều, có dấu hiệu tràn dịch hoặc đau tăng rõ.

Chế độ dinh dưỡng cân đối cũng giúp kiểm soát cân nặng và các yếu tố nguy cơ làm thoái hóa khớp tăng nặng. Anh có thể bổ sung một số sản phẩm hỗ trợ xương khớp chứa các tinh chất chuyên biệt hỗ trợ sụn khớp như bộ đôi Collagen type II không biến tính và Collagen peptide thủy phân, Eggshell membrane (màng vỏ trứng), Chondroitin sulfate, Turmeric root (tinh chất nghệ)... Những thành phần này tham gia vào quá trình nuôi dưỡng, tái tạo sụn khớp, hỗ trợ giảm cơn đau nhức khớp, duy trì sự linh hoạt của các khớp khi sử dụng thường xuyên.

Thoái hóa khớp gối là bệnh mạn tính nên mục tiêu điều trị là giảm đau, duy trì chức năng và làm chậm tiến triển của bệnh. Nếu triệu chứng tăng nặng và hạn chế vận động nhiều, anh nên khám tại chuyên khoa cơ xương khớp để bác sĩ đánh giá và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM