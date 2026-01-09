TP HCMÔng Tri, 66 tuổi, hơn 10 năm thoái hóa khớp gối khiến hai chân biến dạng như hình dấu hỏi, nay thay khớp nhân tạo đi lại bình thường.

Ông Tri phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước ở chân trái hơn 10 năm trước, sau đó khớp gối không ổn định, hai chân cong vẹo. Ông điều trị bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc theo đường uống, tiêm, tập vật lý trị liệu... Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông Tri bị thoái hóa khớp gối nặng cả hai chân, chân trái vẹo trong hơn 30 độ và chân phải vẹo ngoài hơn 10 độ. Bệnh kéo dài làm sụn khớp gần như không còn, khiến các đầu xương bị cọ xát, gây mất xương, co rút dây chằng trong và thay đổi trục khớp gối, dẫn đến biến dạng chân.

ThS.BS.CKI Mai Hoàng Dương, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phẫu thuật là phương pháp điều trị cuối cùng giúp người bệnh khôi phục khả năng vận động và hình dáng chân. Ông Tri được phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho cả hai chân, bên trái trước và bên phải sau đó một tháng.

Bác sĩ Dương (giữa) thay khớp gối cho ông Tri. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Dương đánh giá ca mổ phức tạp do ông Tri bị tăng huyết áp và gout nặng (đã xuất hiện rất nhiều hạt tophi). Tăng huyết áp có thể gây tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ chảy máu, vỡ mạch, khó lành vết thương và các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Trong khi đó, bệnh gout có thể làm bùng phát cơn gout cấp trong và sau phẫu thuật, gây nhiễm trùng, suy thận, làm chậm phục hồi và có thể cần phẫu thuật để xử lý biến chứng (tophi lớn, tổn thương khớp)...

Trước phẫu thuật, ông được kiểm soát chặt chẽ các bệnh lý nền để giảm nguy cơ biến chứng, chụp CT hơn 100.000 lát cắt 3D để tạo ra hình ảnh 3D chi tiết của khớp gối, quan sát toàn diện cấu trúc xương khớp, xác định vị trí và mức độ thiếu xương, các tổn thương tiềm ẩn khác. Sau đó, bác sĩ Dương sử dụng phần mềm TraumaCAD chuyên dụng trong phẫu thuật chỉnh hình để đo đạc và lựa chọn khớp háng có kích thước phù hợp với cơ thể người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ loại bỏ rất nhiều tổ chức gout, viêm ở bao hoạt dịch, dây chằng... làm sạch bên trong khớp gối, sau đó thay khớp nhân tạo semi constrained. Đây là loại khớp có độ ổn định cao, giải phóng dây chằng bên trong đang bị co rút nhưng vẫn đảm bảo dây chằng bên ngoài không bị quá căng. Cấu trúc khớp được thiết kế đặc biệt, có khả năng thay thế chức năng của phần xương đã mất. Người bệnh còn được chỉnh lại trục chi, khôi phục hình dáng và khả năng vận động của hai chân.

Phim chụp X-quang hai chân ông Tri trước (trái) và sau khi thay khớp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày đầu sau mổ, ông Tri có thể đi lại nhẹ nhàng với khung tập, hai chân thẳng ra rõ rệt. Người bệnh cần tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ để duy trì hình dáng đôi chân, lấy lại sức cơ, khả năng giữ thăng bằng và khôi phục vận động. Bác sĩ Dương tiên lượng sau khoảng 3 tháng, ông Tri có thể sinh hoạt gần như bình thường và phục hồi hoàn toàn sau khoảng một năm.

Đứt dây chằng gối dù đã điều trị vẫn có nguy cơ gây thoái hóa khớp gối sau này, nhất là khi điều trị hoặc chăm sóc sau chấn thương không đúng cách. Để ngăn ngừa thoái hóa khớp, nhất là trường hợp bị tổn thương dây chằng, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao để được điều trị đúng cách. Trong sinh hoạt hàng ngày, cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh làm giảm hiệu quả điều trị, dẫn đến các biến chứng.

Phi Hồng