Bị thoái hóa khớp gối có đạp xe được không?

Tôi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối độ 2 thì có đạp xe thường xuyên được không, cần lưu ý gì? (Minh Tuấn, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời:

Thoái hóa khớp gối là tình trạng lớp sụn đệm tự nhiên giữa các đầu xương bị mài mòn khiến xương cọ xát với nhau gây đau đớn, cứng khớp, hạn chế vận động, đôi khi hình thành gai xương.

Bệnh chia thành 4 giai đoạn. Bạn bị thoái hóa khớp ở giai đoạn 2, tức giai đoạn sớm - trung bình, chức năng khớp vẫn có thể bảo tồn tốt nếu điều trị và vận động hợp lý. Vận động đúng cách là một phần quan trọng trong điều trị, giúp duy trì chức năng khớp và làm chậm tiến triển bệnh.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đạp xe là bài tập phù hợp vì ít gây áp lực lên khớp. Khi đạp xe, khớp gối vận động theo chu kỳ gấp - duỗi nhịp nhàng làm tăng tuần hoàn dịch khớp, duy trì tầm vận động, hạn chế cứng khớp, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng, làm chậm tiến trình thoái hóa.

Anh có thể đạp xe nhưng nên ưu tiên địa hình bằng phẳng, tốc độ vừa phải, hạn chế leo dốc. Yên xe nên điều chỉnh phù hợp, thường ngang mức xương hông để tránh gối gập quá sâu khi đạp. Ban đầu nên tập khoảng 10-15 phút, sau đó tăng dần để khớp gối thích nghi. Anh cần theo dõi phản ứng của khớp sau tập, nếu đau tăng hoặc sưng cần giảm cường độ. Tuyệt đối không đạp xe khi khớp có dấu hiệu sưng nóng, tràn dịch hoặc đau tăng rõ, vì đây có thể là biểu hiện của đợt viêm tiến triển.

Duy trì dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát cân nặng, tăng cường thực phẩm giàu omega-3, vitamin D, canxi. Khám định kỳ giúp bác sĩ đánh giá mức độ thoái hóa khớp gối nhằm điều chỉnh phác đồ phù hợp.

ThS.BS Phạm Thu Phương

Phó trưởng Khoa Cơ Xương Khớp

Phòng Khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy