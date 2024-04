Bị hen suyễn có nên ăn nghệ?

Tôi ho nhiều, tức ngực, khó thở, đi khám phát hiện hen phế quản. Tôi ăn nghệ mỗi ngày có ảnh hưởng gì không? Nhờ bác sĩ tư vấn. (Hà Nhiên, 30 tuổi, Thái Bình)

Trả lời:

Viêm đường thở và tăng tiết chất nhầy là hai biểu hiện thường gặp nhất ở người bệnh hen suyễn. Sử dụng nghệ trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày có thể cải thiện được tình trạng này. Nhờ đó, nghệ là loại thảo mộc tốt cho người bệnh hen suyễn.

Củ nghệ cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin C, K, E, kali, canxi, sắt... có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng. Hoạt chất curcumin trong nghệ hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp điều chỉnh các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa tác hại do gốc tự do gây ra cho tế bào, bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh. Đặc tính này cũng giúp loại bỏ oxit nitric gây viêm và những tổn thương oxy hóa ở người bệnh hen suyễn.

Curcumin có công dụng diệt khuẩn tự nhiên, chống viêm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp trên. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp như cúm, cảm lạnh, viêm mũi họng, viêm phế quản, từ đó giảm nguy cơ tái phát hen ở người có tiền sử hen suyễn.

Chất curcumin hỗ trợ ngăn ngừa tích tụ các tế bào viêm trong đường thở, bong tróc niêm mạc đường thở, ngăn chặn sự tăng sinh của các tế bào cơ trơn trong đường thở và giảm tiết chất nhầy trong bệnh hen suyễn mạn tính. Theo Everyday Health, curcumin có hiệu quả giảm viêm tốt hơn một số hoạt chất chống viêm như ibuprofen và aspirin.

Curcumin là phương pháp điều trị bổ sung an toàn cho bệnh hen suyễn. Nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ năm 2014 thực hiện trên 77 bệnh nhân hen suyễn từ nhẹ đến trung bình cho thấy người trưởng thành mắc bệnh hen suyễn uống 500 mg curcumin mỗi ngày trong 30 ngày ít bị tắc nghẽn đường thở hơn, người bệnh thở tốt hơn sau khi sử dụng thuốc giãn phế quản và không gặp bất kỳ triệu chứng hen suyễn nào khác như ho, thở khò khè, tức ngực.

Một số thuốc điều trị hen suyễn có thể gây tác dụng phụ như nấm miệng. Trong khi đó, các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất curcumin có thể làm giảm nấm miệng do nấm candida gây ra. Curcumin đồng thời cũng làm tăng tác dụng của thuốc steroid đường uống điều trị bệnh nấm miệng.

Củ nghệ chứa nhiều hoạt chất tốt cho người bệnh hen suyễn. Ảnh: Mai Trịnh

Bạn có thể dùng nghệ là loại gia vị cho bữa ăn hoặc pha sữa bột nghệ để sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên cần lưu ý nghệ gây loãng máu, không hợp với người uống thuốc chống đông, phụ nữ mang thai. Thực phẩm này có thể gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu, phân vàng, kích thích tuyến thượng thận, cơ thể dễ mất khả năng chống viêm nếu nạp quá nhiều.

Theo khuyến cáo của Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (JECFA) và Cơ quan An toàn Châu Âu (EFSA), mỗi người chỉ nên dùng dưới 3 mg curcumin trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, tương đương 300 mg nghệ tươi và 3,15 mg nghệ tinh chế trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Chuyên viên dinh dưỡng Trần Phạm Thúy Hòa

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội