Bị đau dạ dày nên giảm cân thế nào?

Tôi bị đau dạ dày, dễ trào ngược axit, song muốn thay đổi chế độ ăn kiêng để giảm cân thì cần lưu ý gì? (Thanh Nhàn, Lâm Đồng)

Trả lời

Người bị đau dạ dày ăn quá nhiều và quá no làm cho dạ dày hoạt động nhiều, gây tăng cân, tạo áp lực lên dạ dày. Cơn đau dạ dày vì thế mà cũng trở nặng hơn. Nhịn ăn hay ăn kiêng quá mức khiến dạ dày co bóp nhiều hơn, kích thích và tiết nhiều axit dẫn đến mất cân bằng, có thể gây viêm hoặc làm trầm trọng thêm vết loét. Do đó, bạn nên áp dụng chế độ ăn uống khoa học với các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo.

Dạ dày làm việc vất vả hơn khi phải tiêu hóa thức ăn giàu tinh bột và các loại tái, sống. Đồ ăn chưa chín kỹ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có thể khiến bệnh dạ dày nặng hơn. Người bị đau dạ dày giảm cân nên dùng thức ăn chín mềm đồng thời hạn chế thực phẩm giàu tinh bột.

Người đau dạ dày không nên ăn các đồ ăn cay nóng, nhiều gia vị. Ảnh được tạo bởi AI

Rau xanh và trái cây cung cấp nhiều chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất nhưng ít năng lượng, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa. Bạn cần ăn nhiều rau củ, trái cây trong thực đơn. Hạn chế chanh, cam, bưởi cũng như trái cây chứa nhiều axit vì có thể kích thích cơn đau dạ dày.

Bạn nên ưu tiên trứng, sữa giàu protein, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn và chất dinh dưỡng tốt, góp phần trung hòa axit trong dạ dày. Nghệ chứa rất nhiều curcumin có đặc tính kháng viêm, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, hỗ trợ làm lành tổn thương và giảm đau, có lợi cho người đau dạ dày đang giảm cân.

Nên bổ sung các thực phẩm giàu đạm như thịt trắng và cá giàu dinh dưỡng vào thực đơn giảm cân cho người đau dạ dày. Thức ăn nên ưu tiên chế biến bằng cách hấp, luộc để hạn chế dầu mỡ, tránh gia vị gây kích thích dạ dày.

Người bị đau dạ dày khi giảm cân cần lưu ý ăn chậm, nhai kỹ để có cảm giác nhanh no và no lâu hơn, giảm khẩu phần trong các bữa hoặc chia thành 4-5 bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn. Tránh ăn no trước khi ngủ, uống đủ nước, ưu tiên nước ấm. Tập luyện thể dục thường xuyên giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, hỗ trợ giảm cân và đốt cháy calo. Bạn không tập thể dục khi bụng no để tránh tác động lên dạ dày.

Chuyên viên dinh dưỡng Trịnh Hà Nhật Quyên

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM