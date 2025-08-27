Béo phì làm tăng nguy cơ biến chứng khi mang thai

Phụ nữ béo phì khi mang thai có nguy cơ bị tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, ngưng thở khi ngủ hơn người có cân nặng bình thường.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Như Quỳnh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, giải thích thêm béo phì tác động đến chức năng buồng trứng và hệ nội tiết, có thể cản trở thụ thai. Phụ nữ béo phì khi mang thai có nguy cơ cao gặp các biến chứng sức khỏe nguy hiểm, cần dõi định kỳ để phòng ngừa kịp thời.

Tiền sản giật và tăng huyết áp thai kỳ

Phụ nữ béo phì khi mang thai có nguy cơ cao tăng huyết áp trong thai kỳ - tiền đề dẫn đến tiền sản giật nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Tiền sản giật thường khởi phát từ sau tuần thai thứ 34 với biểu hiện như phù nề, tăng huyết áp, protein niệu, đau đầu kéo dài. Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tiền sản giật có thể tiến triển thành sản giật gây co giật, tổn thương gan, thận.

Đái tháo đường thai kỳ

Mỡ thừa thúc đẩy tình trạng viêm, ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể. Thai phụ dễ gặp biến chứng khi sinh, sinh khó hoặc hạ đường huyết sau sinh. Đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ cao phát triển thành đái tháo đường type 2.

Phân tích thành phần cơ thể bằng máy đo Inbody cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khó khăn khi sinh

Theo bác sĩ Quỳnh, mô mỡ dư thừa làm hạn chế khả năng đánh giá cổ tử cung, theo dõi tim thai và gây khó khăn trong việc gây tê ngoài màng cứng. Các thủ thuật cấp cứu nếu cần can thiệp cho thai phụ béo phì sẽ phức tạp và tiềm ẩn rủi ro hơn so với sản phụ có cân nặng bình thường.

Ngừng thở khi ngủ

Ngừng thở khi ngủ gây giảm oxy máu kéo dài về đêm, làm tăng gánh nặng cho tim, tăng huyết áp và mệt mỏi cho mẹ bầu. Béo phì khiến triệu chứng ngưng thở khi ngủ nặng, diễn biến phức tạp hơn. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc khiến thai nhi phát triển không đạt chuẩn.

Khi mang thai, hệ tim mạch và thận hoạt động với cường độ cao hơn bình thường. Nếu thai phụ béo phì, các cơ quan này phải chịu thêm áp lực từ lượng mỡ thừa và tình trạng viêm mạn tính, do đó làm tăng nguy cơ suy tim, suy giảm chức năng thận.

Bác sĩ Quỳnh khuyên phụ nữ thừa cân, béo phì nên chủ động kiểm soát cân nặng ngay từ đầu thai kỳ để đảm bảo thai kỳ. Giảm 5-10% cân nặng góp phần cải thiện các chỉ số sức khỏe như đường huyết, huyết áp, tăng khả năng thụ thai cũng như giảm các nguy cơ mắc bệnh trước và sau sinh ở hai mẹ con.

Phụ nữ trước khi mang thai nên điều trị béo phì theo phác đồ đa chuyên khoa, bao gồm nội tiết, dinh dưỡng, sản phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch... nhằm điều chỉnh cân nặng đúng cách, cải thiện chức năng sinh sản và giảm nguy cơ biến chứng bệnh mạn tính hay các rủi ro khác trong thai kỳ.

Mai Anh