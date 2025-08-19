Quyết giảm cân sau khi đột quỵ

TP HCMChị Nghi, 40 tuổi, hồi phục sau cơn đột quỵ nhẹ quyết tâm điều trị béo phì theo khuyến nghị của bác sĩ để giảm nguy cơ tái phát bệnh.

Đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chị Nghi cao 1,56 m, nặng 74 kg, béo phì độ hai, BMI 30.4 kg/m2, mỡ nội tạng 190 cm2. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị bị tăng men gan, tăng lipid máu hỗn hợp, tiền đái tháo đường trên nền huyết áp cao.

Béo phì nhiều năm nhưng lần này chị Nghi mới quyết tâm điều trị, bởi hai tháng trước từng bị đột quỵ nhẹ do có huyết khối. Nhờ được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết trong "khung giờ vàng" (4 tiếng sau khởi phát triệu chứng đầu tiên), sức khỏe chị cải thiện dần sau hơn một tuần nằm viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết: "Khả năng tái phát và tử vong do đột quỵ ở người có BMI hơn 30 kg/m2 như chị Nghi cao hơn người bình thường do thừa cân thường kèm huyết áp cao". Nhiều mô mỡ gây tăng tuần hoàn máu dẫn đến tăng lực cản của động mạch nhỏ, buộc tim làm việc liên tục để cung cấp máu cho cơ thể, lâu dần dẫn đến xơ cứng động mạch. Lượng natri tích tụ trong cơ thể người béo phì cao còn thúc đẩy tăng tuần hoàn máu, huyết áp và lipid máu. Đây là những yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

"Tái phát đột quỵ lần sau thường nặng hơn lần trước, khả năng hồi phục thấp, nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Trâm nói, khuyến cáo chị Nghi giảm 5-10% trọng lượng cơ thể.

Bác sĩ Trâm đang tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Nghi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Nghi được điều trị béo phì theo phác đồ sử dụng thuốc kết hợp thay đổi chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Chị hạn chế rượu bia, nước ngọt, không thức khuya, tránh ăn uống mất kiểm soát như trước, cố gắng vận động trong khả năng cho phép. Chị giảm lượng natri tiêu thụ dưới 2 g mỗi ngày, tăng cường trái cây, rau xanh để hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL).

Sau ba tháng, chị Nghi giảm 12 kg, vượt mục tiêu ban đầu. Hiện, chị duy trì điều trị béo phì theo phác đồ, tái khám thường xuyên để đề phòng các nguy cơ đột quỵ khác có thể xảy ra.

Đức Hạnh