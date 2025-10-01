Bệnh cường giáp nguy hiểm không?

Tôi hay đau ngực, khó thở, mệt khi gắng sức. Đây có phải dấu hiệu bệnh cường giáp, có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Minh Trung, 54 tuổi, TP HCM)

Trả lời

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức, sản xuất hormone giáp nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Triệu chứng điển hình gồm sút cân, nhịp tim nhanh, mệt mỏi, căng thẳng, run và lồi mắt. Tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao hơn nam giới.

Bệnh thường gây ra các rối loạn chuyển hóa, tác động đến toàn bộ cơ thể. Hormone tuyến giáp tác động trực tiếp lên hoạt động của tim, do đó biến chứng tim mạch là biến chứng rõ rệt và sớm nhất. Bệnh làm tăng nhịp tim, dẫn đến rung nhĩ (tình trạng nhịp tim không đều và thường nhanh bất thường), suy tim, nguy cơ hình thành cục máu đông, có thể gây đột quỵ tim, khó thở, mệt khi gắng sức...

Nồng độ hormone tuyến giáp tăng khiến huyết áp cao kèm theo cảm giác nóng bức, choáng váng, đau đầu. Tình trạng này kéo dài gây tổn thương tim và não. Bệnh có khả năng kích thích hệ thần kinh, khiến người bệnh khó ngủ, ngủ không sâu, giảm khả năng tập trung, lo lắng, hồi hộp... dẫn đến rối loạn lo âu, mệt mỏi kéo dài.

Bệnh cường giáp có thể làm tăng nhịp tim. Ảnh được tạo bởi AI

Triệu chứng cường giáp ở người cao tuổi thường không rõ rệt, dễ nhầm lẫn với Alzheimer hoặc suy giảm trí nhớ do tuổi tác. Hormone tuyến giáp cao đẩy nhanh quá trình chuyển hóa xương, khiến tốc độ phân hủy xương nhanh hơn thời gian tái tạo xương, làm giảm mật độ xương, loãng xương, xương giòn và dễ gãy. Người bệnh còn bị teo cơ, yếu cơ và giảm sức bền, nguy cơ ngã cao.

Bệnh có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhất là khi người bệnh xuất hiện biến chứng nặng nề như cơn bão giáp, suy tim, hạ kali máu nghiêm trọng. Bác nên đi khám sớm để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Điều trị ở giai đoạn sớm góp phần kiểm soát bệnh lâu dài hơn.

Để phòng ngừa cường giáp, mỗi người cần ăn uống đầy đủ, cân bằng các chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất. Hạn chế rượu, bia và chất kích thích, không hút thuốc lá, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, hạn chế stress... Tập thể dục thường xuyên để cải thiện hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tổng thể. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Người có tiền sử mắc bệnh tự miễn hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp nên kiểm tra chức năng tuyến giáp định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

BS.CKI Đoàn Minh Yên Hà

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7