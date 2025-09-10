Triệu chứng bệnh cường giáp có giống stress?

Tôi hay run tay, lo lắng, mất ngủ, gần đây sụt cân nhanh, có người nói bị cường giáp nhưng tôi thấy giống stress. Triệu chứng hai bệnh này có giống nhau? (Thành Luân, Tây Ninh)

Trả lời:

Tuyến giáp là tuyến nội tiết nhỏ nằm ở phía trước cổ, sản xuất hormone thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3). Những hormone này điều hòa tốc độ trao đổi chất, ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể. Khi tuyến giáp hoạt động quá mức, nồng độ T3 và T4 trong máu tăng cao, làm tăng tốc độ chuyển hóa của cơ thể, gây cường giáp. Triệu chứng gồm tăng nhịp tim, rối loạn giấc ngủ, lo âu, run tay... Các triệu chứng này khá giống với căng thẳng tâm lý (stress) khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ lỡ thời điểm điều trị.

Tuy nhiên, triệu chứng bệnh cường giáp thường kéo dài, kèm theo sụt cân nhanh dù ăn nhiều, mồ hôi ra nhiều, tim đập nhanh liên tục ngay cả khi nghỉ ngơi. Trong khi đó, triệu chứng stress thường xuất hiện tạm thời và giảm khi nghỉ ngơi, thư giãn hoặc sau khi loại bỏ yếu tố gây căng thẳng. Cường giáp còn có thể gây tiêu chảy kéo dài, tóc mỏng và dễ rụng, da khô, mắt lồi hoặc cộm mắt, những dấu hiệu không gặp ở người bị stress.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh lo âu, hồi hộp, mất ngủ kéo dài, tưởng chỉ bị áp lực công việc. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện tuyến giáp to, tim nhanh 100-120 nhịp/phút, xét nghiệm hormone giáp tăng cao.

Bác sĩ Quang Minh đang khám cho người người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu nghi ngờ mắc bệnh cường giáp, bạn nên đi khám. Cường giáp không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây biến chứng suy tim, loạn nhịp tim, cơn bão giáp - tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định bạn siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm hormone TSH, FT3, FT4 và các kháng thể liên quan. Một số trường hợp cần chụp xạ hình tuyến giáp để đánh giá chức năng từng vùng của tuyến. Những kỹ thuật này hỗ trợ phân biệt cường giáp với các rối loạn lo âu hoặc bệnh lý khác, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Điều trị cường giáp có thể bao gồm thuốc kháng giáp, thuốc điều hòa nhịp tim, iod phóng xạ hoặc phẫu thuật cắt tuyến giáp tùy nguyên nhân. Song song đó, người bệnh cần chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế cà phê, rượu bia, nên ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng. Người bệnh tái khám định kỳ để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc và phòng ngừa tái phát.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8