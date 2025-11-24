Bé trai suy hô hấp do nhiễm virus hợp bào

TP HCMBé Tú, 6 tháng tuổi, ho nhiều, sốt liên tục 39 độ C, rút lõm lồng ngực, suy hô hấp do nhiễm virus hợp bào (RSV).

Thời điểm nhập viện, bé Tú quấy khóc nhiều, bỏ ăn, khò khè, phổi có tiếng ran rít, ẩm hai bên, được thở khí dung, vệ sinh mũi họng, vỗ rung long đờm. Sau một ngày, bệnh tiến triển nặng, bé khó thở tăng dần về đêm, nhịp thở nhanh 45-50 lần/phút, nồng độ oxy trong máu (SpO₂) giảm còn 92%, rút lõm lồng ngực rõ, phổi thông khí kém.

Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải thích RSV xâm nhập đường hô hấp sẽ tấn công mạnh vào tế bào biểu mô tiểu phế quản, gây phù nề và tăng tiết dịch. Trẻ nhỏ có đường thở hẹp, niêm mạc dễ phù, chưa biết khạc đờm nên dễ tắc nghẽn đường thở, dẫn đến khó thở.

Bác sĩ chỉ định cho bé Tú thở oxy mask 5 lít/phút, vỗ rung long đờm để hỗ trợ hô hấp. Tình trạng hô hấp của bé Tú cải thiện, cắt sốt, đỡ ho, phổi thông khí tốt, xuất viện sau 4 ngày.

Bác sĩ Linh khám cho bé Tú trước khi xuất viện. Ảnh: Hải Âu

Bác sĩ Thùy Linh cho biết virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng hô hấp dưới ở trẻ nhỏ, nhất là ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi. RSV lây chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, bề mặt nhiễm dịch tiết hô hấp. Virus có thể tồn tại vài giờ trên bề mặt đồ vật và tồn tại thời gian ngắn hơn trên da. Ở người suy giảm miễn dịch, thời gian đào thải virus có thể kéo dài hơn nhiều so với trẻ khỏe mạnh.

Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện rất dễ nhầm với cảm lạnh thông thường như nghẹt mũi, chảy mũi, ho, đau họng, hắt hơi, sốt. Giai đoạn sau từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, trẻ có thể xuất hiện khó thở, mệt mỏi, quấy khóc nhiều do đường thở bị phù nề. Lúc bệnh trở nặng, trẻ bắt đầu thở nhanh hơn bình thường, ho dồn dập, khạc đờm khó khăn.

Theo bác sĩ Linh, trẻ nhiễm RSV có nguy cơ cao bội nhiễm các tác nhân khác như phế cầu, HI, tụ cầu, cúm, Covid-19, sởi.... Sự kết hợp này khiến bệnh nặng lên nhanh, tăng nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp nặng. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, bệnh nền, tiền sử nhiễm trùng. Một số trẻ có thể có biểu hiện mất nước, ngưng thở, rối loạn nhịp thở.

Bác sĩ Linh khuyến cáo chủ động phòng ngừa RSV bằng cách hạn chế để trẻ đến nơi đông người, người lớn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn chuyên dụng trước khi chăm trẻ. Thường xuyên vệ sinh không gian nơi cho trẻ sinh hoạt, chơi đùa, sát khuẩn các bề mặt tiếp xúc hàng ngày. Tránh hôn vào mặt, tay trẻ, chủng ngừa vaccine đầy đủ theo khuyến cáo. Khi trẻ ho nhiều, khò khè, khó thở, thở nhanh, bỏ bú, sốt tím tái hoặc li bì, phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện ngay.

Trịnh Mai