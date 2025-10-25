Việt Nam lần đầu sử dụng kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đến hai tuổi

Nirsevimab là kháng thể đơn dòng đầu tiên phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho mọi trẻ từ sơ sinh đến hai tuổi tại Việt Nam, ra mắt ngày 25/10.

Trong giai đoạn đầu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai tiêm Nirsevimab tại 5 cơ sở ở Hà Nội và TP HCM. Hệ thống Tiêm chủng VNVC sẽ tư vấn cho các gia đình có nhu cầu.

Nirsevimab là kháng thể đơn dòng thế hệ mới do Sanofi (Pháp, sản xuất tại Mỹ) phát triển, đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia và đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước. Loại kháng thể này mở rộng đối tượng bảo vệ từ trẻ sinh non, có bệnh nền đến trẻ khỏe mạnh đủ tháng.

Em bé ba ngày tuổi, được sinh bằng phương pháp IVF tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, là con đầu lòng của chị Nguyễn Thị Hà, 45 tuổi (áo hồng). Ảnh: Giang Phạm

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết kháng thể đơn dòng Nirsevimab giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện do viêm phổi, viêm tiểu phế quản do RSV, bảo vệ liên tục 5-6 tháng, tương đương một mùa dịch.

Mỗi trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi được tiêm một mũi, liều lượng căn cứ theo cân nặng. Trẻ dưới 5 kg tiêm 0,5 ml, còn trẻ từ 5 kg trở lên tiêm 1 ml.

Trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV, cũng có thể sử dụng. Phác đồ hai mũi, mỗi mũi 1 ml ở hai vị trí khác nhau trong một ngày.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ra mắt và triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ em. Ảnh: Văn Nhân

Tại Việt Nam, RSV gây bệnh quanh năm, tăng mạnh vào mùa lạnh và mùa mưa. Virus lây qua đường hô hấp, nguy cơ cao gấp bốn lần cúm mùa. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ mắc bệnh nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp.

RSV gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng. Trẻ mắc RSV nặng có thể phải thở máy, điều trị tích cực, dễ bị xơ phổi, hen mạn tính, tái nhập viện.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP HCM, cho biết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho RSV. Việc chủ động bảo vệ trẻ bằng kháng thể đơn dòng ngay từ khi sinh là bước ngoặt lớn, giúp giảm tử vong, di chứng và gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Trước đó, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld phòng Covid-19 và Palivizumab phòng RSV cho trẻ sinh non và có bệnh nền. Còn VNVC hiện có gần 250 trung tâm tiêm chủng, đang xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm, là thành viên của hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC - TAMRI - ECO, gồm: ba bệnh viện và hai phòng khám hiện đại; Viện nghiên cứu TAMRI hợp tác với các tập đoàn dược lớn; Dược phẩm ECO; Công ty Eplus nhập khẩu.

Gia Nghi