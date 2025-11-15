5 nhóm trẻ dễ biến chứng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp

Virus hợp bào hô hấp gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp nặng ở trẻ sơ sinh, mắc bệnh tim bẩm sinh, có hệ miễn dịch suy yếu.

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết virus hợp bào hô hấp (RSV) chủ yếu lây qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi. RSV thường xuất hiện trong vòng 4-6 ngày sau khi trẻ nhiễm virus. Biểu hiện nhẹ gồm chảy nước mũi, ho, hắt hơi, sốt..., nặng sẽ gây khó thở, thở rít, ho nhiều, sốt cao, môi hoặc đầu ngón tay tím tái. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh gây ra các biến chứng như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp, có thể tử vong. Nhóm trẻ dưới đây có nguy cơ biến chứng cao khi nhiễm RSV.

Trẻ sinh non: Phổi của trẻ sinh non chưa phát triển đầy đủ, đường thở nhỏ, hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành, dễ bị tổn thương hơn khi virus tấn công.

Trẻ suy giảm miễn dịch: Cơ thể của trẻ bị suy giảm miễn dịch không có khả năng tự sản xuất kháng thể để chống lại virus.

Trẻ có bệnh phổi mạn tính (BPD): Phổi của những trẻ mắc bệnh bị tổn thương hoặc có cấu trúc bất thường do sinh non hoặc các yếu tố khác. Nếu RSV tấn công sẽ gây viêm và phù nề đường thở, dẫn đến tắc nghẽn nghiêm trọng, suy hô hấp.

Trẻ mắc bệnh thần kinh cơ: Những trẻ này có thể gặp khó khăn trong việc ho, nuốt hoặc làm sạch dịch tiết từ đường hô hấp, khiến virus dễ dàng tồn đọng, gây nhiễm trùng nặng hơn.

Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh: Khi nhiễm RSV, bé thường khó thở, làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, có thể dẫn đến suy tim hoặc các biến chứng tim mạch nghiêm trọng khác.

Trẻ được tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus RSV. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ở nhóm trẻ có nguy cơ cao kể trên, RSV thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng hơn ở đường hô hấp dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Trẻ mắc những biến chứng này có thể cần hỗ trợ oxy, thở máy. Trẻ bệnh nặng có thời gian nằm viện kéo dài, tốn kém. Dù đã được điều trị, bé vẫn có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mạn tính về sau.

RSV nguy hiểm vì chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị, chủ yếu là hỗ trợ và giảm nhẹ triệu chứng. Để phòng ngừa các bệnh do RSV gây ra, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên cho trẻ bằng xà phòng, nước trong ít nhất 20 giây, nhất là sau khi ho, hắt hơi hoặc chạm vào người bệnh. Tránh tiếp xúc gần với người bị cảm lạnh hoặc cúm, gia đình thường xuyên lau chùi các bề mặt có nguy cơ nhiễm virus cao như tay nắm cửa, đồ chơi.

Bác sĩ Hạnh Trang cho hay hiện, Việt Nam đã có kháng thể đơn dòng được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp tiên tiến, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm. Phụ nữ đang mang thai có thể tham khảo ý kiến bác sĩ tiêm vaccine RSV để bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời.

Đình Lâm