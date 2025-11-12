Bé trai đồng nhiễm nhiều bệnh

Hà NộiBé Hưng 8 tháng tuổi, ho, khò khè, sổ mũi, sốt nhẹ, bác sĩ chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp, viêm tai giữa, viêm mũi họng cấp, rối loạn tiêu hóa.

Ban đầu bé được chẩn đoán viêm mũi họng cấp, điều trị ngoại trú ba ngày không giảm. Lần này bé khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu ổn định, bụng mềm, gan lách không to, dương tính với virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bác sĩ theo dõi sát tình trạng hô hấp kết hợp điều trị thuốc, vệ sinh mũi họng, tăng cường dinh dưỡng cho bé. Sau một tuần, bé xuất viện sức khỏe ổn định.

Hệ thống bệnh viện Tâm Anh hai tuần qua mỗi ngày tiếp nhận hơn 200 bệnh nhi khám bệnh đường hô hấp, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoảng 70% trẻ xét nghiệm dương tính với virus RSV, nhiều bé đồng nhiễm 2-3 bệnh như cúm mùa, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, sốt xuất huyết...

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nga, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lý giải thay đổi nhiệt độ, độ ẩm trong giai đoạn giao mùa khiến virus, vi khuẩn sinh sôi dễ lây lan trong môi trường đông đúc như lớp học, nhà trẻ. Một số virus có khả năng biến đổi theo mùa, hình thành chủng mới dễ lây hơn. Bên cạnh đó, giảm tiếp xúc ánh sáng mặt trời vào mùa lạnh làm cơ thể giảm tổng hợp vitamin D - yếu tố quan trọng giúp tăng sức đề kháng.

Trẻ mắc bệnh truyền nhiễm có thể gặp biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, co giật, mất nước... Khi cơ thể đang chống chọi với một tác nhân gây bệnh, hệ miễn dịch bị suy yếu hơn, tạo cơ hội cho các virus hoặc vi khuẩn khác dễ xâm nhập, khiến trẻ dễ mắc thêm bệnh khác hoặc bội nhiễm vi khuẩn, làm quá trình điều trị kéo dài.

Bác sĩ Nga khám cho bé Hưng. Ảnh: Đinh Huệ

Theo bác sĩ Nga, nhiều bệnh truyền nhiễm khởi phát giống nhau nên dễ nhầm lẫn. Ví dụ, RSV gây ho, sổ mũi tương tự cúm hoặc cảm lạnh, trong khi sốt xuất huyết dễ bị nhầm với sởi hay sốt virus thông thường. Một số người mang virus nhưng không có triệu chứng vẫn có thể lây bệnh cho trẻ, khiến dịch lan rộng nhanh chóng.

Để hạn chế nguy cơ trẻ mắc bệnh truyền nhiễm trong thời điểm này, phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ tiêm chủng như cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi... và kháng thể phòng RSV (nếu được bác sĩ chỉ định), giữ vệ sinh không gian sống, rửa tay thường xuyên, ăn uống đủ chất.

Trịnh Mai