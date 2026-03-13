Bé trai bị áp xe do vi khuẩn tụ cầu vàng

TP HCMHuy, 5 tuổi, có khối áp xe ở mông do vi khuẩn tụ cầu vàng, được bác sĩ phẫu thuật dẫn lưu ổ mủ.

ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận ổ áp xe kích thước 4x3 cm tụ nhiều mủ, xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bạch cầu tăng 23,54 K/µL do nhiễm trùng. Bác sĩ chẩn đoán bé bị áp xe ở mông và rạch dẫn lưu mủ. Kết quả xét nghiệm mẫu mủ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), thường gặp trong nhiễm trùng da và mô mềm ở trẻ em.

Tụ cầu vàng là loại vi khuẩn sống trên da hoặc trong mũi của người khỏe mạnh, thường không gây bệnh. Khi vi khuẩn này xâm nhập qua vết trầy, xước hoặc vùng da bị tổn thương sẽ gây bệnh viêm nang lông, nhọt hoặc áp xe. Phần lớn bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng kháng sinh kết hợp dẫn lưu mủ (khi cần). Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng nhiễm trùng sẽ lan rộng gây viêm mô tế bào, tiến triển thành ổ áp xe lớn, thậm chí xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết.

Sau khi rạch dẫn lưu ổ mủ, Huy được điều trị bằng kháng sinh, thuốc giảm đau, chăm sóc vết thương. Sau 4 ngày, vùng mông giảm sưng đau, không còn chảy mủ, tình trạng nhiễm trùng cải thiện, Huy hồi phục sức khỏe, được xuất viện.

Bác sĩ Tú (đầu tiên, từ bên phải qua) cùng êkíp xử trí áp xe mông cho Huy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhọt hay áp xe là tình trạng nhiễm trùng dưới da, thường xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập qua các vết trầy xước nhỏ hoặc vùng da ẩm ướt, dễ bị kích thích. Khi cơ thể phản ứng với nhiễm trùng, tế bào bạch cầu tập trung đến khu vực này để tiêu diệt vi khuẩn, tạo ra mủ gồm bạch cầu chết, xác vi trùng, dịch, mô hoại tử. Sự tích tụ mủ trong mô hình thành khối viêm dưới da, từ nốt nhọt không xử trí có thể tiến triển thành ổ mủ lớn (áp xe). Ở trẻ em, tình trạng này thường xuất hiện ở mông, đùi, nách hoặc lưng.

Bác sĩ Tú khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi xuất hiện khối sưng đỏ, đau, nóng tại da, đặc biệt khi khối sưng to nhanh hoặc có dấu hiệu tụ mủ. Cha mẹ không nên nặn nhọt cho trẻ vì có thể làm vi khuẩn lan rộng và nhiễm trùng nặng. Việc điều trị kịp thời, đúng cách giúp ngăn biến chứng viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi