Bé trai vỡ ruột thừa, áp xe ổ bụng

TP HCMTấn, 9 tuổi, đau bụng, sốt, tiêu chảy, bác sĩ xác định ruột thừa viêm vỡ tạo nhiều ổ áp xe trong ổ bụng.

Bé đau bụng vài ngày trước nhập viện, gia đình nghĩ rối loạn tiêu hóa nên cho uống men vi sinh. Cơn đau ngày càng tăng, bé biếng ăn, khó ngủ, ThS.BS.CKI Nguyễn Hữu Dũng, khoa Ngoại Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khám ghi nhận bụng bệnh nhi mềm nhưng ấn đau. Kết quả CT cho thấy bé viêm ruột thừa cấp, bác sĩ nghi vỡ đầu xa ruột thừa, nhiều ổ áp xe ở hai hố chậu.

Bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, được BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại Nhi, mổ nội soi.

Bác sĩ Vũ (phải) và êkíp phẫu thuật nội soi cho Tấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ Vũ ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch đục và giả mạc viêm, ruột thừa viêm hoại tử, vỡ ở phần đầu xa, quanh gốc có ổ mủ khu trú. Bác sĩ sử dụng ống hút - rửa chuyên dụng hút sạch dịch mủ và dịch viêm trong ổ bụng. Sau khi cắt bỏ ruột thừa, xử lý gốc ruột thừa an toàn, êkíp tiếp tục rửa ổ bụng nhiều lần bằng dung dịch NaCl 0,9% cho đến khi dịch trong. Ổ bụng được kiểm tra kỹ lần cuối trước khi đặt ống dẫn lưu vùng hố chậu. Thời gian phẫu thuật khoảng 90 phút, không có biến chứng trong mổ.

Bác sĩ Vũ khám bé Tấn trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa

Hậu phẫu, bác sĩ theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, mức độ đau, lượng dịch dẫn lưu từ ổ bụng. Bé tiếp tục được duy trì kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch nhằm kiểm soát nhiễm trùng trong ổ bụng, phối hợp truyền dịch bù nước - điện giải, thuốc giảm đau.

48 giờ sau mổ, nhu động ruột của Tấn hồi phục, bác sĩ hướng dẫn gia đình cho bé nhấp từng ngụm nước đường, sau đó chuyển sang cháo xay loãng và sữa. Bác sĩ Vũ giải thích uống nước đường với lượng nhỏ giúp khởi động lại hệ tiêu hóa an toàn, dễ hấp thu, đồng thời kiểm tra khả năng dung nạp của ruột sau mổ. Tấn đáp ứng điều trị tích cực, xuất viện sau 7 ngày. Tái khám sau một tuần, bé không còn đau bụng, vết mổ khô, liền sẹo tốt.

Với trẻ em, viêm ruột thừa diễn tiến nhanh, xử trí chậm có thể dẫn đến vỡ ruột thừa. Khi đó, dịch mủ và vi khuẩn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc - biến chứng nguy hiểm của viêm ruột thừa cấp. Tình trạng này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng, hình thành ổ áp xe gây dính ruột, khó khăn cho phẫu thuật, kéo dài thời gian điều trị, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ có dấu hiệu đau bụng quanh rốn sau đó khu trú hố chậu phải, sốt, buồn nôn hoặc tiêu chảy, đi khom người, ngại vận động vì đau. Trẻ cần được đưa đến bệnh viện sớm để tìm nguyên nhân, xử trí kịp thời, tránh biến chứng.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi