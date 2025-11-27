Bé trai bị áp xe do rò khe mang ở vùng cổ

TP HCMBé Thái, một tuổi, bị dị tật bẩm sinh rò khe mang ở cổ song không phát hiện dẫn đến biến chứng áp xe, gây bội nhiễm.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết rò khe mang hình thành trong quá trình phát triển bào thai, các cung mang (khe mang) không đóng kín hoàn toàn để lại một đường rò nằm ở da vùng cổ, ngực. Lỗ rò thường nhỏ như đầu kim, xuất hiện từ bé, khi bị bít tắc do bụi bẩn, tế bào chết hoặc do trẻ hay sờ nắn, vi khuẩn xâm nhập phát triển mạnh bên trong gây viêm nhiễm cấp tính, gọi là bội nhiễm. Biểu hiện ban đầu là da vùng trước ngực (thường là vị trí dọc theo xương ức hoặc hõm ức) xuất hiện một lỗ nhỏ li ti, không đau, không gây khó chịu, đôi khi tiết dịch trắng đục.

Bé Thái chào đời có một lỗ tròn nhỏ như bị châm kim ở vùng cổ, rỉ dịch nhưng người nhà không để ý. Khi lỗ này phát triển thành một khối cứng kích thước 3x4 cm, to như quả trứng gà, bé được đưa đến viện khám, bác sĩ chẩn đoán rò khe, bội nhiễm.

Đây là bệnh lý lành tính, song nếu bị nhiễm trùng tái đi tái lại nhiều lần, vùng da quanh lỗ rò sưng tấy, đỏ, đau khi sờ, có thể có dịch mủ vàng hoặc xanh chảy ra. Nếu không xử lý sớm, ổ viêm tụ mủ tạo thành khối áp xe (cục mủ) ngay trước cổ. Trẻ thường sốt nhẹ hoặc sốt cao tùy mức độ nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân. Lúc này, tổ chức mô xung quanh bị viêm nát, dính, khiến phẫu thuật khó khăn.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhằm bóc tách lấy trọn đường rò. Nếu không lấy hết mô rò, bệnh tái phát, gây sẹo xấu trước ngực trẻ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khi lỗ rò tạo thành ổ áp xe, bác sĩ chích rạch để tháo mủ ra ngoài, vệ sinh vết thương hàng ngày. Đa số trường hợp cần kết hợp thêm kháng sinh để điều trị.

Bác sĩ Trọng phẫu thuật bóc tách đường rò cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do bị áp xe nên các mô xung quanh đã xơ dính, khó bóc tách hơn so với trường hợp chưa từng bị viêm nên bác sĩ mất 60 phút phẫu thuật mới bóc tách trọn đường rò. Bé nằm viện theo dõi khoảng 4-5 ngày, chích kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn, làm xẹp ổ viêm, theo dõi biến chứng.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo nếu thấy vùng cổ, ngực trẻ có một lỗ nhỏ, chảy dịch trong, trắng vàng, hay có mùi hôi, sưng đau đỏ, cần đưa đi bệnh viện khám để phát hiện và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc bôi hay dùng tay nặn vào lỗ rò khi thấy sưng vì có thể làm vi khuẩn lan sâu, dẫn đến nhiễm trùng.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi