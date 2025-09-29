Bé trai bị áp xe góc hàm

Hà NộiBé Huy, một tuổi, sưng đau vùng má phải, bỏ bú, bác sĩ chẩn đoán áp xe góc hàm.

BS.CKI Bùi Thị Khuyên, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, tim phổi bình thường, vùng góc hàm có khối sưng chắc, đường kính khoảng 4-5 cm. Bác sĩ chẩn đoán bé bị áp xe góc hàm - má phải.

Nguyên nhân hình thành áp xe hàm mặt đa dạng, phổ biến là do nhiễm trùng răng miệng, viêm tai mũi họng, tổn thương da vùng mặt cổ như mụn nhọt, viêm nang lông, vết thương hở. Ít gặp hơn là nhiễm ký sinh trùng, nhiễm các vi khuẩn độc lực cao như Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes...

Áp xe có thể gặp ở bất kỳ cơ quan nào, trong đó vùng hàm mặt nguy hiểm do liên quan nhiều khoang giải phẫu quan trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, áp xe vùng hàm mặt gây viêm mô tế bào lan tỏa vùng cổ, chèn ép đường thở, suy hô hấp cấp, viêm tắc tĩnh mạch cảnh trong.

Nguyên tắc điều trị áp xe là dẫn lưu mủ, dùng thuốc kháng sinh kết hợp hỗ trợ toàn thân như truyền dịch, giảm đau, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp. Với ổ áp xe nhỏ, chưa hóa mủ, cần điều trị nội khoa với kháng sinh phổ rộng. Trường hợp ổ áp xe lớn, nằm sâu trong cơ thể, cần dùng thuốc kết hợp phẫu thuật.

Trường hợp bé Huy khối áp xe chưa lớn, bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng sinh, truyền dịch và dùng thuốc giảm đau, phối hợp dinh dưỡng. Sau 3 ngày, tình trạng sưng viêm giảm rõ, ổ áp xe không lan rộng, bé bú tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Khuyên đang khám cho bé Huy. Ảnh: Trang Lê

Khi có khối áp xe vùng mặt, trẻ thường sốt, mệt mỏi, chán ăn, một số bé không sốt nhưng bỏ bú, quấy khóc. Vùng áp xe nóng đỏ, sưng đau, cảm giác đau tăng khi nhai, nuốt, quay cổ. Khối sưng thường tiến triển từ hạch chắc sang mềm, ấn có cảm giác dao động khi hóa mủ. Để chẩn đoán, ngoài khám, bác sĩ có thể chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cần cân nhắc đến các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm phần mềm, chụp cắt lớp vi tính.

Để phòng ngừa, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên vệ sinh răng miệng cho trẻ từ sớm, nhất là giai đoạn mọc răng sữa. Sau khi bú, cần vệ sinh khoang miệng bằng gạc mềm để ngăn vi khuẩn phát triển. Khi thấy trẻ sưng đỏ, đau vùng hàm mặt, bú kém, sốt hoặc quấy khóc, phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện khám sớm, không tự ý dùng thuốc kháng sinh điều trị tại nhà.

Trịnh Mai