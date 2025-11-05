Bé gái 12 tuổi bị cường giáp

TP HCMBé Trâm, 12 tuổi, cổ to, tim đập nhanh, hồi hộp, tay chân run, yếu chân, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh cường giáp.

ThS.BS.CKI Hạp Tiến Lộc, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết cổ to là biểu hiện của bướu giáp, do tuyến giáp hoạt động quá mức dẫn đến phì đại nhu mô tuyến. Hormone giáp kích thích hệ thần kinh giao cảm, tăng hoạt động tim khiến tim bệnh nhi đập nhanh, tay chân run.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ thyroxine tự do FT4 của bé đến 47.64 pmol/L (bình thường dưới 20). Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) giảm còn 0.005 uU/mL (bình thường 0.34-5.6), tức gần như bị ức chế hoàn toàn. Điều này cho thấy tuyến yên đã ngừng kích thích tuyến giáp do nồng độ hormone giáp trong máu tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán bé bị cường giáp do bệnh Basedow (Graves) - một bệnh lý tự miễn khiến cơ thể sản sinh kháng thể kích thích tuyến giáp hoạt động quá mức.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhi bằng thuốc kháng giáp tổng hợp nhằm ức chế tiết hormone tuyến giáp, đưa nồng độ FT4 và T3 về mức bình thường. Bé uống thêm thuốc chẹn beta để kiểm soát tim đập nhanh, hồi hộp, run tay, ngăn biến chứng tim mạch.

Lộ trình điều trị dự kiến kéo dài 1-2 năm hoặc hơn. Bé Trâm sẽ tái khám định kỳ, xét nghiệm hormone thường xuyên để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc phù hợp, theo dõi tác dụng phụ. Nếu thuốc kháng giáp không hiệu quả bác sĩ sẽ cân nhắc các phương pháp điều trị khác như iốt phóng xạ hoặc phẫu thuật cắt tuyến giáp.

Bác sĩ khuyến cáo trong quá trình điều trị, trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường các thực phẩm giàu protein, vitamin D, canxi... do cường giáp làm tăng chuyển hóa và tiêu hao năng lượng. Hạn chế iốt vì có thể kích thích tuyến giáp hoạt động mạnh hơn, không nên uống trà, cà phê vì có thể làm tăng thêm cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, khó ngủ. Trẻ nên ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tránh thừa tinh bột để giảm dao động đường huyết, hạn chế cảm giác lo âu.

Kết quả siêu âm cho thấy nhu mô tuyến giáp không đồng nhất, tăng tưới máu. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone giáp. Nguyên nhân phổ biến nhất của cường giáp ở trẻ là bệnh Graves. Đây là rối loạn tự miễn trong đó kháng thể kích thích tuyến giáp tăng tiết hormone. Nguyên nhân ít gặp hơn gồm viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân nhiễm độc, u tuyến yên, do sử dụng thuốc hoặc bổ sung nhiều iốt.

Các triệu chứng cường giáp ở trẻ em thường là bướu cổ, mắt lồi, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, chậm phát triển hoặc dậy thì sớm. Một số trẻ có thể thay đổi hành vi như dễ bị kích động, lo lắng, cáu kỉnh, khó tập trung, rối loạn giấc ngủ.

Nếu không được điều trị, cường giáp có thể dẫn đến biến chứng tim mạch, loãng xương, chậm phát triển thể chất và trí tuệ, đặc biệt là cơn bão giáp - tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm với các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, nhịp tim nhanh, suy tim, rối loạn ý thức.

Cường giáp là bệnh tự miễn nên không thể phòng ngừa, song có thể phát hiện sớm qua khám sức khỏe định kỳ. Nếu trẻ có bất kỳ biểu hiện nghi ngờ bệnh, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa nội tiết nhi để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi