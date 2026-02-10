Bé 8 tuổi viêm họng do liên cầu khuẩn

TP HCMBé Tú sốt hơn 40 độ C, nổi ban đỏ toàn thân, bác sĩ chẩn đoán viêm họng do liên cầu.

Bé Tú cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng lừ đừ, mắt mệt mỏi, môi khô, toàn thân nổi nốt đỏ lan khắp người. Mẹ bé cho biết trước đó bé sốt nhẹ khoảng 3 ngày, không ho, không sổ mũi nên gia đình nghĩ viêm họng thông thường, điều trị bằng thuốc hạ sốt và một số vitamin.

BS.CKI Phạm Thị Ngọc Phú, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết họng bệnh nhi có nhiều chấm xuất huyết, amidan sưng to quá phát, viêm họng, hạch trước cổ sưng nhiều, đau. Bạch cầu tăng, có dấu hiệu nhiễm trùng, dương tính với liên cầu khuẩn nhóm A.

Bé được điều trị kháng sinh theo phác đồ, hạ sốt, giảm ngứa, theo dõi dấu hiệu sinh tồn thường xuyên. Các xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện đầy đủ, liên tục để điều chỉnh phác đồ điều trị, ngăn ngừa biến chứng. Bé hồi phục nhanh, xuất viện sau một tuần.

Bác sĩ Phú khám cho bé Tú trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Streptococcus nhóm A gây ra. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm họng do vi khuẩn ở trẻ, đặc biệt lứa tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Khác với viêm họng thông thường, viêm họng do vi khuẩn liên cầu nhóm A (Strep A) có thể tiến triển gây nhiễm trùng huyết, áp xe quanh amidan, viêm tai giữa, viêm xoang. Người bệnh cũng dễ viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu, sốt thấp khớp cấp... nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Trẻ mắc bệnh có thể sốt cao, không ho, sưng đau hạch cổ, amidan sưng đỏ có chất xuất tiết (mủ) trắng, vàng, chấm xuất huyết trên vòm họng mềm, nổi ban da kèm ngứa. Những dấu hiệu dễ nhầm lẫn với tình trạng dị ứng.

Bác sĩ Phú lưu ý khi trẻ có biểu hiện sốt cao đột ngột, nổi ban đỏ toàn thân, đau họng hoặc họng đỏ nhiều, phụ huynh nên đưa trẻ khám để được điều trị phù hợp, tránh tự điều trị.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi