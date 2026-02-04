Bắt 16 vít nắn thẳng cột sống vẹo lệch của bé gái

TP HCMSophea, 13 tuổi, bị cong vẹo cột sống ở hai vị trí 57 độ và 40 độ, gù lưng, được bác sĩ bắt 16 vít chỉnh thẳng lại.

Sophea điều trị tại Campuchia hơn một năm, nay sang Việt Nam phẫu thuật. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy đoạn từ đốt sống ngực thứ 4 đến thứ 10 vẹo sang phải 57 độ, từ đốt sống ngực thứ 10 đến đốt sống lưng thứ 3 vẹo trái 40 độ, có dấu hiệu chèn ép phổi. Hai vai bệnh nhi lệch nhiều, gù lưng, khó rướn người, đau khi vận động mạnh.

"Đây là một trong số ít trường hợp trẻ tuổi bị cong vẹo cột sống nghiêm trọng", TS.BS.CKII Trần Quang Hiển, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, nói, thêm rằng góc vẹo vượt quá 45 độ cần phải phẫu thuật sớm. Nếu kéo dài bệnh nhi sẽ bị biến dạng cơ thể, đau lưng nặng mạn tính, giới hạn vận động, dễ mệt mỏi, biến chứng tim phổi, rút ngắn tuổi thọ.

Bác sĩ Hiển (giữa) cùng êkíp phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho Sophea. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sophea được phẫu thuật bắt vít nắn chỉnh cột sống. Bác sĩ mở một đường dài sau lưng tiếp cận các vùng cột sống bị biến dạng, cong vẹo, sau đó nắn chỉnh lại các đốt sống về đúng vị trí. Bác sĩ đặt các vít vào và nối chúng lại với nhau bằng thanh kim loại nhằm cố định cột sống vùng vẹo.

Việc nắn chỉnh cột sống thẳng hàng có thể làm căng, tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt. Để ngăn ngừa nguy cơ, bác sĩ sử dụng máy theo dõi chức năng tủy sống trong quá trình phẫu thuật cột sống, phát hiện sớm nguy cơ tổn thương thần kinh, giữ an toàn cho bệnh nhi, bảo tồn chức năng vận động, cảm giác mà vẫn đảm bảo nắn chỉnh tối đa vẹo.

Sau 4 giờ, 16 vít được sử dụng để nắn chỉnh phần cột sống trên về 17 độ và cột sống dưới về 15 độ. Ngày thứ hai sau mổ, Sophea có thể tự đi lại, hai vai cân bằng và dáng đi cải thiện rõ rệt. Tiên lượng sau hai tuần, bệnh nhi có thể sinh hoạt như bình thường. Bác sĩ khuyến khích bé tham gia các môn thể thao như đu xà, bơi lội, tránh các môn có tính đối kháng, và sinh hoạt đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống tái phát hoặc mắc biến chứng đau lưng sau mổ.

Phim chụp X-quang tình trạng cột sống bệnh nhi trước (trái) và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hiển cho biết cong vẹo cột sống ở thanh thiếu niên thường diễn tiến âm thầm. Khi hình dáng cơ thể, dáng đi đứng của trẻ có sự thay đổi là bệnh đã phát triển nặng, có thể cần can thiệp phẫu thuật. Độ cong vẹo càng lớn, phẫu thuật càng phức tạp, nguy cơ biến chứng liệt tăng cao. Phụ huynh cần tầm soát định kỳ cho trẻ, nhất là nếu gia đình có tiền căn bị cong vẹo cột sống. Người được chẩn đoán mắc bệnh cần được bác sĩ theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị, tránh tiến triển nặng.

Phi Hồng

*Tên người bệnh đã được thay đổi