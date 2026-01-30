Phẫu thuật nắn chỉnh cột sống có ảnh hưởng chiều cao của trẻ?

Con tôi 15 tuổi, vẹo cột sống hơn 50 độ, có chỉ định phẫu thuật. Đeo đai điều trị được không? Nếu mổ có ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của con không? (Mỹ Quỳnh, Long An)

Trả lời:

Cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị cong bất thường, có thể cong ra trước hoặc sau (gù) hoặc lệch sang một bên (vẹo). Trường hợp nhẹ, khi góc cong vẹo dưới 45 độ, bệnh chưa ảnh hưởng sinh hoạt, có thể điều trị bảo tồn bằng cách tập vật lý trị liệu, đeo đai định hình...

Con bạn bị cong vẹo trên 50 độ, có chỉ định phẫu thuật nghĩa là điều trị bảo tồn không còn hiệu quả. Nếu trì hoãn mổ, tình trạng ngày càng nặng có thể làm biến dạng hình dáng cơ thể, thay đổi dáng đi đứng khiến trẻ tự ti, ảnh hưởng tâm lý, thúc đẩy thoái hóa cột sống sớm hơn. Dù không nguy hiểm đến tính mạng song cong vẹo cột sống nặng có thể chèn ép, làm suy giảm chức năng tim phổi, trẻ dễ bị mệt mỏi, rút ngắn tuổi thọ.

Phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống ở tuổi thiếu niên hiện nay chủ yếu là nắn chỉnh qua đường sau kèm hợp nhất (fusion) bằng vít và thanh để giữ vững kết quả. Các đốt được hợp nhất sẽ không tiếp tục cao thêm, nhưng những đốt còn lại và tay chân vẫn phát triển bình thường. Nhờ làm thẳng đường cong, chiều cao đo được thường tăng lên ngay sau mổ, mức tăng tùy vào độ cong ban đầu và phạm vi hợp nhất. Về lâu dài, chiều cao cuối cùng của trẻ ít bị ảnh hưởng, vì phần lớn tăng trưởng còn lại đến từ chi và các đoạn cột sống không hợp nhất. Do đó, đa số trường hợp còn giúp trẻ cải thiện vóc dáng và chiều cao.

Bác sĩ Quỳnh đánh giá tình trạng sức khỏe cột sống của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa Cột sống hoặc Chấn thương chỉnh hình để được khám và điều trị chính xác, đảm bảo an toàn... Hiện, phẫu thuật cột sống có tỷ lệ thành công cao nhờ hệ thống trang thiết bị hỗ trợ như dao cắt xương siêu âm không gây tổn thương mô mềm và các cấu trúc thần kinh, C-Arm chụp X-quang liên tục trong lúc mổ để đảm bảo các vít, thanh nẹp cố định cột sống được đặt đúng vị trí; máy theo dõi chức năng tủy sống kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng thần kinh...

Đa số trường hợp dáng đi cải thiện ngay ngày đầu hậu phẫu, có thể tự đi lại sau 1-2 ngày. Tùy tốc độ liền xương, trẻ có thể chơi các môn thể thao nhẹ nhàng như bơi lội, đi bộ sau 3-6 tháng phẫu thuật, vận động mạnh sau 6-12 tháng.

BS.CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM