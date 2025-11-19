Bài thuốc dân gian giúp giảm ho, ngủ ngon

Mật ong, nghệ, gừng, bạc hà có đặc tính kháng viêm, làm dịu kích ứng cổ họng, giúp giảm ho và ngon giấc hơn.

Mật ong và nước ấm

Mật ong là một trong những phương pháp tự nhiên có tác dụng làm dịu cơn ho. Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn của mật ong giúp giảm kích ứng. Bạn nên uống mỗi lần một thìa cà phê mật ong và nhiều lần trong ngày hoặc pha với nước ấm. Tuy nhiên, không dùng mật ong cho trẻ dưới một tuổi vì có thể gây ngộ độc.

Nghệ và tiêu đen

Nghệ chứa curcumin có lợi ích chống viêm, kháng virus, kháng khuẩn. Nguyên liệu này được sử dụng rộng rãi trong y học để hỗ trợ điều trị các vấn đề hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn. Để tối đa hiệu quả hấp thụ, bạn nên dùng nghệ với tiêu đen, pha vào sữa hoặc trà. Thường xuyên sử dụng thực phẩm này có thể làm giảm kích ứng cổ họng, giảm viêm liên quan đến ho.

Trà gừng

Gừng có tác dụng tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn, chống viêm. Chúng làm dịu kích ứng cổ họng, giảm ho, chữa cảm lạnh, đau họng, nhiễm trùng theo mùa. Bạn chế biến trà gừng tươi bằng cách ngâm những lát gừng gọt vỏ trong nước nóng trong vài phút, thêm mật ong để tăng hương vị. Người bị ho có thể nhai gừng sống, hỗ trợ cải thiện tiêu hóa và tuần hoàn, làm sạch chất nhầy từ đường hô hấp.

Trà bạc hà

Bạc hà giàu menthol, một chất làm thông mũi, giảm ho tự nhiên. Chúng có thể làm tê các dây thần kinh trong cổ họng, giảm cảm giác muốn ho, nghẹt mũi. Bạn nên uống trà bạc hà trước khi ngủ, hít hơi nước pha với tinh dầu bạc hà cũng giảm ho.

Súc miệng bằng nước muối ấm

Súc miệng bằng nước muối ấm làm dịu cơn đau họng, giảm ho bằng cách tiêu diệt vi khuẩn. Hòa tan một thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm, súc miệng nhiều lần mỗi ngày. Phương pháp này hữu ích vào buổi sáng hoặc trước đi ngủ để làm dịu cơn kích ứng do ho. Tuy nhiên, không nên áp dụng phương pháp này cho trẻ nhỏ vì có thể vô tình nuốt phải.

Mỗi người nên giữ ẩm cổ họng, uống nhiều nước, trà thảo mộc. Nước giúp làm loãng chất nhầy, giảm khô cổ họng, kiểm soát cơn ho dễ dàng. Tránh uống rượu và đồ uống chứa caffeine vì chúng có thể làm cơ thể mất nước.

Hầu hết các trường hợp ho đều được kiểm soát, khỏi nhanh. Trường hợp ho kéo dài hơn ba tuần, ho ra máu, kèm khó thở, đau thắt ngực, sốt có thể là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn như hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cần được điều trị.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)