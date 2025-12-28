Bài tập hai phút tốt cho phổi

Các bài tập thở cơ hoành, mím môi kết hợp vận động nhẹ giúp làm thông thoáng đường thở, tăng cường chức năng phổi, chỉ mất khoảng hai phút mỗi lần.

Phổi cung cấp oxy cho cơ thể và loại bỏ carbon dioxide, duy trì năng lượng cho các tế bào. Nếu thời gian hạn hẹp, bạn không nhất thiết phải đến phòng tập hay lớp yoga. Thực hiện chuỗi động tác ngắn kết hợp hít thở sâu và vận động cơ thể có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và hô hấp. Người tập có thể tập trung mở rộng phổi, thở ra độc tố và vận động cơ ngực. Bài tập hai phút này có thể thực hiện nhiều lần mỗi ngày, vào buổi sáng để hỗ trợ làm sạch phổi và buổi tối để thanh lọc độc tố tích tụ trong ngày.

Bước một: Hít thở bằng cơ hoành - 30 giây

Ngồi hoặc đứng thẳng, hít sâu bằng mũi trong 4 giây để bụng phồng lên, sau đó thở ra chậm bằng miệng trong 6 giây. Lặp lại 4-5 lần. Hít thở bằng cơ hoành giúp mở rộng phổi, giải phóng không khí bị tắc nghẽn và cải thiện trao đổi oxy.

Tập thở bằng cơ hoành.

Bước hai: Nâng tay kết hợp hít thở - 30 giây

Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông. Hít sâu bằng mũi và từ từ nâng hai tay lên trên đầu, giữ hai giây, cảm nhận lồng ngực nở ra. Thở ra bằng miệng và hạ tay xuống. Lặp lại nhịp nhàng trong 30 giây để mở rộng khoang ngực, buộc phổi hít vào nhiều không khí hơn, đồng thời kết hợp vận động cơ thể nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Bạn nâng tay lên cao kết hợp hít thở.

Bước ba: Hít thở bằng môi mím - 30 giây

Kỹ thuật này giúp làm sạch phổi khỏi không khí cũ và tăng cường cơ hô hấp. Hít vào chậm rãi bằng mũi trong ba giây. Mím môi lại như thổi tắt nến và thở ra chậm rãi trong 6 giây. Cảm nhận hơi thở được kiểm soát đều đặn, lặp lại 4-5 lần. Bài tập này có thể làm chậm nhịp thở, tăng lượng oxy hít vào và loại bỏ CO2 khỏi phổi.

Hít thở bằng môi mím tốt cho phổi.

Bước bốn: Chạy tại chỗ hoặc nâng cao đầu gối - 30 giây

Đứng thẳng, chạy tại chỗ hoặc nâng cao đầu gối, hít thở sâu khi di chuyển. Thực hiện chậm rãi nếu mới bắt đầu. Sau 30 giây, dừng lại, hít một hơi sâu và thở ra. Bài tập cardio nhẹ nhàng này giúp phổi thích nghi, cải thiện sức bền và khả năng vận động của cơ thể.

Chạy tại chỗ trong 30 giây giúp nâng cao sức bền, cải thiện sức khỏe phổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)

Ảnh: AI