6 cách hỗ trợ phổi thải độc tự nhiên

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tập thở, xông hơi, trồng cây thanh lọc không khí trong nhà có thể giúp giảm viêm, làm sạch phổi.

Ô nhiễm môi trường, hút thuốc lá, ăn thực phẩm không lành mạnh, uống nhiều rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe phổi. Phổi bị tổn thương làm suy giảm chức năng hô hấp, dễ nhiễm bệnh. Dưới đây là những phương pháp tự nhiên hỗ trợ cơ quan này thải độc.

Xông mũi

Xông hơi là cách đơn giản góp phần làm sạch phổi. Bạn cho một nắm lá húng quế tươi vào nước sôi, sau đó xông mũi để làm thông mũi, dịu họng, loãng đờm. Húng quế có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, có thể giúp sạch đờm, làm dịu các vấn đề về hô hấp. Mỗi người nên duy trì thói quen này, nhất là trong thời điểm giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi làm tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp.

Uống sữa nghệ

Nghệ chứa curcumin - hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh. Uống một cốc sữa nghệ ấm có thể đào thải độc tố khỏi phổi và giảm viêm. Đồ uống này cũng tăng cường hệ miễn dịch, giữ đường hô hấp luôn khỏe mạnh.

Tập thở

Các bài tập thở trong yoga như thở luân phiên qua lỗ mũi, thở bụng, cơ hoành giúp tăng dung tích phổi, thông mũi, cải thiện trao đổi oxy. Những bài tập này cũng thúc đẩy thư giãn, giảm căng thẳng, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe phổi. Mỗi người nên dành 10-15 phút mỗi sáng thực hành để cải thiện sức khỏe tổng thể rõ rệt.

Uống trà thảo mộc

Các loại thảo mộc như rễ cam thảo gừng và bạc hà hỗ trợ giảm viêm, chống nhiễm trùng, làm sạch đường hô hấp. Uống trà này thường xuyên thúc đẩy phổi hoạt động hiệu quả, thông thoáng đường thở. Bạn nên chọn nguồn nguyên liệu sạch, pha trà ở nhiệt độ thích hợp, uống khoảng 1-3 lần một ngày. Thời điểm uống tốt nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy, sau bữa ăn khoảng 30-60 phút để hỗ trợ tiêu hóa.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể bảo vệ phổi khỏi stress oxy hóa do ô nhiễm và độc tố gây ra. Mỗi người hãy bổ sung ổi, lựu, cam quýt vào chế độ ăn uống. Những loại trái cây này chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa khác giúp phục hồi mô phổi và cải thiện sức khỏe hô hấp tổng thể.

Trồng cây thanh lọc không khí trong nhà

Những loại cây như lưỡi hổ, lan ý và cau cảnh có tác dụng thanh lọc không khí tự nhiên. Chúng hấp thụ các độc tố như formaldehyde và benzen, mang lại không khí trong lành hơn cho phổi. Gia đình có thể đặt những loại cây này ở phòng ngủ hoặc phòng khách.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)